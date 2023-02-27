Доктор политических наук об украинском конфликте: эту игру начали в Вашингтоне, там её должны и закончить

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Наталья Еремина, доктор политических наук, эксперт Российского совета по международным делам:
Есть определенные так называемые интересанты украинского конфликта, которые получают определенную прибыль. Конфликт воспринимается как двойная игра. С одной стороны, мы боремся против конкурентов, а с другой, утверждаем свою стратегическую линию. Те же поляки всегда очень хотели заявить о себе как об основных, чуть ли не равных, партнерах для Великобритании и США внутри НАТО. Они очень сильно хотят эту карту отыграть. Плюс еще исторические амбиции. И здесь такая возможность проявить свои желания, стремления и показать себя как воинствующую нацию, которая способна ставить задачи и выполнять их. Опять же, под прикрытием некого большого зятя. Страны Прибалтики играют опять ту же игру. То есть мы такие значимые, важные в рамках НАТО, в рамках ЕС, мы направляем весь фарватер политики против России.
Мы форпост этой борьбы против якобы варварского мира, направленного против демократии. Мы защищаем демократию. И та же тема звучит в Украине о том, что демократическая страна борется против авторитарной, против всех автократий так называемых. Та же самая риторика. Но что это такое? На самом деле получается, политики получают преференции, выставляя себя в таком ракурсе, как крутых лидеров. Блок военно-промышленного комплекса получает деньги и возможности для производств. Но какой это комплекс? Американский и частично британский. Все остальные стоят в стороне, потому что сейчас должны поставлять свою технику, а потом опять заказывать у американцев какую-то военную технику, чтобы восполнить поставки, которые они осуществили. Эту игру направляют из Вашингтона. Ее начали там. И там ее, видимо, нужно будет закончить.
Надежда Сасс, СТВ:
Единственным народом, который сегодня мог бы остановить этот конфликт, были бы украинцы, которые бы вышли, только с лозунгами не воинствующими, а о мире. Но такой возможности на данный момент у них нет, потому как единственный телеканал, единственная риторика, а тех, кто головы может поднять, сразу по этой же голове и бьют.
Алексей Дзермант, политолог:
Я продолжу вашу мысль. Я все равно убежден, что есть внутренняя сила украинского народа, направленная на дружбу и нашу единую восточнославянскую семью, чтобы быть вместе. Да, есть военные методы, дипломатические. Наверное, должно произойти какое-то духовное преображение. Оно обязательно произойдет, потому что все мы люди одной веры. И я уверен, что эта вера нас в итоге и спасет.
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