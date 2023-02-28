Прямой эфир

Минск и Пекин сверяют часы. Начинается государственный визит Президента Беларуси в КНР

28 февраля 2023 06:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минск и Пекин сверяют часы. Начинается государственный визит Президента Беларуси в Китайскую Народную Республику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и Пекин сверяют часы. Начинается государственный визит Президента Беларуси в КНР-1

Он станет продолжением многолетнего курса на выстраивание отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах. Планируется, что в Пекине Александр Лукашенко также проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций. 

Минск и Пекин сверяют часы. Начинается государственный визит Президента Беларуси в КНР-4

В сентябре 2022 года в Самарканде лидеры Беларуси и Китая приняли совместную декларацию о выводе отношений на новый уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Анализ достигнутого и максимальная реализация на практике потенциала нового уровня в отношениях станут предметом рассмотрения глав государств.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дзермант: после России целью Запада является именно Китай
27 февраля 2023 14:21

Дзермант: после России целью Запада является именно Китай

Доктор политических наук об украинском конфликте: эту игру начали в Вашингтоне, там её должны и закончить
27 февраля 2023 14:15

Доктор политических наук об украинском конфликте: эту игру начали в Вашингтоне, там её должны и закончить

Приостановка в ДСНВ, условия для переговоров и действия в Украине. Проанализировали речи Путина и Байдена
27 февраля 2023 13:20

Приостановка в ДСНВ, условия для переговоров и действия в Украине. Проанализировали речи Путина и Байдена