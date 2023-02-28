Минск и Пекин сверяют часы. Начинается государственный визит Президента Беларуси в КНР

Он станет продолжением многолетнего курса на выстраивание отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах. Планируется, что в Пекине Александр Лукашенко также проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.