Главный бенефициар войны. Чьи интересы стоят за отказом Зеленского вступать в Совет мира?

Андрей Лазуткин, политолог:

Верную тему подняли. Допустим, Венесуэла. Когда произошел переворот, смена власти, похищение Мадуро, дальше Трамп собирает нефтяников. Им ставится в ультимативной форме задача заходить в Венесуэлу, модернизировать систему и грабить страну, забирать нефть. На что нефтяники говорят Трампу «нет». И громче всего сказала «нет» компания ExxonMobil. Теперь, внимание, вопрос знатокам. Какая американская корпорация является главным акционером компании ExxonMobil?

Григорий Азаренок, СТВ:

BlackRock?

Андрей Лазуткин:

Абсолютно верно, Григорий. BlackRock – это корпорация, которая Трампу оппонирует. И в Венесуэле они уже теряли деньги. То есть вот ExxonMobil туда вложила 12 миллиардов долларов, все потеряла. Как раз, кстати, при Мадуро, он это все национализировал, и Трампушка говорит: а теперь давайте еще раз… Они опасаются, что Трампушка их всех перекидает еще. И BlackRock сегодня – это очень важный игрок. И опять же, я вот думал с этой Газой, с этим Советом мира, с Украиной. Какая в этом всем будет роль BlackRock? Потому что, помните, у них по Украине был свой мирный план, который отменили накануне избрания Трампа. Сказали: нет, мы пока не будем распродавать активы. То есть они играют против.

И Президент наш сказал: вот нам бы хорошо, чтобы сделка по Газе была первым шагом к сделке по Украине. Но пока с BlackRock не понятно, как договариваться. К сожалению, это главный бенефициант войны. И Трамп им тоже не указ. Это уже такое государство в государстве.

Григорий Азаренок:

Но и демонстративный отказ Зеленского вступать в этот Совет мира.

Андрей Лазуткин:

Из этой же серии, я думаю. Есть шефы, кроме демократов, еще есть шефы, которые покупали у вас землю, ваши порты, заводы, предприятия. Это BlackRock.

Григорий Азаренок:

То есть это не то, что он там с Путиным стоять рядом не может, как он это объяснил. Бред. В политике все со всеми стоят, даже если вы 50 лет воевали.

Андрей Лазуткин:

Если порассуждать, вот трибуна, можно там опять Россию пообвинять. Но нет. Шефы сказали: не едь туда, не вступай, не поддерживай усилия Трампа. Потому что в конечном итоге все, что делает Европа с Макроном этим, и все эти демарши, это же против авторитета Трампа. То есть ты попытался нас собрать, а мы тебе заявляем, что нет. То есть ты плохой посредник, ты плохой миротворец. Ну, значит, они играют против него именно в американской политике.

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