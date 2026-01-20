«Вранье это всё». Лукашенко опроверг слухи о взносе для вступления в Совет мира

Сегодня вокруг темы масса спекуляций, в том числе касательно вступительного взноса в размере миллиарда долларов. Александр Лукашенко прокомментировал слухи и поделился подробностями в разговоре с представителями СМИ.

Напомним, эта инициатива Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Руководитель Белого дома направил личное письмо-приглашение главе нашего государства стать соучредителем новой международной организации. Ее цель, как было подчеркнуто в письме американского лидера, не только установление прочного мира на Ближнем Востоке, но и создание новой парадигмы урегулирования конфликтов глобального масштаба.

Международный выставочный центр 21 января стал не только местом проведения торжественной церемонии вручения символа Государственного знака качества, но и обсуждения горячих тем. Президент пообщался с журналистами, ответив на один из самых обсуждаемых вопросов последних дней – о Совете мира.

Наши оппоненты очень активно сейчас продвигают историю, что на это якобы нужен миллиард долларов – для вступления. Поэтому вопрос и про реальные условия. Что реально нужно для того, чтобы вступить, и какие вы видите перспективы этой организации?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эти больные люди в очередной раз опростоволосились. Просто надо читать документ. Никаких денег не нужно. На три года учредитель. Но если ты хочешь через три года еще, чтобы тебя там не избирали, не приглашали и не назначали, – миллиард долларов заплати, и через три года работай дальше.

Миллиард нужен, если ты через три года захочешь работать. Но есть еще условие. Если будешь сотрудничать, хорошо работать во имя мира, то и без миллиарда можешь дальше работать. Я ориентируюсь на второе. Миллиард платить – денег нет, но мы держимся, как сказал наш известный российский «классик».

Поэтому вранье это все. Они не знают, за что зацепиться, чтобы меня где-то задеть. Как в народе говорят, понизить рейтинг, роль и так далее. Конечно, это важно для меня. Но я меньше всего об этом думаю. И если бы было за что заплатить миллиард долларов, я бы заплатил.

Но если хотят мою услугу получить, как и от других, кого пригласили, и еще и миллиард долларов получить… Это даже Трамп себе такого не позволил бы. Поэтому это полное вранье, что мы должны вносить какой-то миллиард долларов. Ничего абсолютно не нужно. Нужен опыт, нужны возможности для того, чтобы работать в этом Совете.

Я объективно понимаю наши возможности. Что мы там, для Газы слишком поможем? Если и поможем, то не очень. Но меня прельщает то, что, может, этот Совет мира, его какие-то действия, возможности распространятся на другие части планеты.

Прежде всего, может быть, мы по Украине что-то поможем, обсудим как-то и продвинем мир, сможем приблизить, повлиять на украинское руководство. Вот это меня больше всего прельщает. А не то, что мы уж там сильно поможем Газе. Я знаю свои возможности и возможности нашей Беларуси.

Я смотрю в будущее. Может, не я, а кто-то будет другой. Может, спасибо скажет. Поэтому не переживайте. Никто деньги платить просто так не будет. Это был первый мой вопрос, который я задал. Нет, никаких денег не нужно. МИД серьезно изучил эти все вопросы.