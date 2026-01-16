Дзермант о масштабной проверке ВС РБ: у белорусов не дрогнет рука, если будет агрессия

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Проанализируем начало проверки боеготовности в Беларуси и обсудим политическую ситуацию вокруг Ирана. В эфире посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи и политолог Алексей Дзермант.

Григорий Азаренок, СТВ:

Масштабная проверка Вооруженных Сил по распоряжению Александра Григорьевича Лукашенко. Войска выдвинулись из своих частей, со своих бригад, со своих мест постоянной дислокации, выехали на боевые задачи, отрабатывают совершенно разные маневры. И механизированные бригады, танковые войска, силы специальных операций, различные подразделения выполняют задачи. Также тренируется командование Вооруженных Сил, Генеральный штаб, секретарь Совета безопасности вовлечен в эту проверку.

Вчера была летная проверка, то есть там даже командующий ВВС Лукинович сел за штурвал. Летчик замечательный белорусский. До этого, как подчеркнул командующий внутренними войсками Николай Карпенков, в том числе с оглядкой на международное событие, прошла внезапная проверка всех сил спецназа внутренних войск. То есть они также выдвинулись на позиции, отрабатывали задачи.

Даже странный вопрос, важно ли это сейчас, в нынешней обстановке. Но тем не менее, то, что это делается в том числе публично, в том числе потому, что это декларируется, заявляется. О чем это говорит?

Алексей Дзермант, политолог:

Это говорит о том, что у Беларуси есть силы и средства отвечать на любые недружественные действия, в том числе военного характера. И это значит, что у белорусов не дрогнет рука, не будет какое-то сомнение, если против нас будет осуществлена агрессия. Это нужно для того, чтобы дать надлежащий отпор и жесткий, четкий ответ на все это. Уже в мире от агрессии, от проявлений пиратства, бандитизма межгосударственного не застрахована ни одна страна. Даже те страны, которые якобы считались союзниками Соединенных Штатов. Поэтому мы не уповаем ни на какие посылы, обещания, эти белоснежные лживые лицемерные улыбки, на дипломатию даже не уповаем.

Потому что сегодня в современном мире единственная возможность остановить против тебя некие агрессивные действия, это показать, что ты в состоянии жестко, масштабно ответить. Поэтому Беларусь не бряцает оружием, не играет мускулами. Мы просто показываем, что в этом мире, в мире хищников, которые готовы в любой момент тебя сожрать, уничтожить, ограбить, мы должны быть сильными. И мы показываем, что эти силы у нас есть.

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