«Они за мир или за войну?» Лазуткин о противоречивой роли Еврокомиссии в Совете мира

Андрей Лазуткин, политолог:

Что важно по комментарию Президента. Первое, он говорит: да, абсолютно верно, это по Газе, и наше там влияние ограничено. Хотя я бы тоже добавил, поляки, литовцы, латыши убивали людей мусульманского происхождения и африканцев. Мы таким никогда не занимались, мы всегда помогали. Условно говоря, там будет Навроцкий в этом Совете. Мы спросим Навроцкого: дорогой друг Газы, вы убили, дорогие поляки, на границе белорусской... И мы покажем еще фотографию этому Навроцкому, кого их войска убивали здесь, в Беларуси, на нашей территории пограничной. И пускай Навроцкий ответит мусульманам. Польша типа обороняется, это гибридная белорусская атака. Спросите у этих мусульман – это гибридная атака или они там сами оказались.

И это была бы хорошая такая площадочка, чтобы показать, что Беларусь содействует, чтобы люди, которых бомбили американцы, в том числе и в Газе... Вот они доходили до Евросоюза, ну, как могут, через нашу территорию, мы их не трогали. А европейцы их убивали, и пускай ответят все эти друзья мира, которые там сидят. Это первый момент.

Второй момент, там, конечно, будет Еврокомиссия. То есть отдельно как субъект они получили приглашение. Да, мы можем с ними пообсуждать вопросы Газы. А можем сказать, что эти люди, с которыми мы сидим за одним столом, не признают нашу власть, дорогой Трамп. Вы хотите мира? Посмотрите, в составе Совета находится Еврокомиссия, которая торпедирует вообще снятие санкций с Беларуси. Как это все вяжется? Так они за мир или за войну? Надо будет их там песочить, чехвостить, давать заявление, которое надо нам. И даже если это будут только вопросы Газы, мы найдем, что сказать нашим друзьям.

Зуб очень большой на Европу, и они за все, я считаю, должны публично поотвечать. За то, что они нам войной угрожают. Мы это все немножко подсветим.

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