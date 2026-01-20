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Беларусь в Совете мира – чем займётся организация и почему Трамп лично пригласил Лукашенко?

20 января 2026 17:23
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Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Беларусь в Совете мира – чем займётся организация и почему Трамп лично пригласил Лукашенко? -2

Андрей Лазуткин, политолог: 
Совет мира создавали для решения проблем на Ближнем Востоке. Но Беларусь рассчитывает, что полномочия Совета будут расширены и затронут все глобальные конфликты. Какова роль Беларуси и почему Трамп лично пригласил нашего Президента – расскажем в «Занимательной политологии».

Любая международная организация получает мандат – для этого участники договариваются, на какую территорию и население действует их влияние. И пока первая задача Совета мира – реализовать план Трампа по Газе. Это соглашение между США и арабскими инвесторами (а именно они будут вкладывать деньги в Газу), в рамках которого запланированы 20 пунктов.

Эти пункты касаются развода войск, демилитаризации и самоуправления. ООН, к сожалению, не смогло повлиять на ситуацию в Палестине, поэтому Трамп предложил свой механизм для обеспечения безопасности. Где вместе собираются главы государств, инвесторы, крупные компании, лоббисты и политики.

Задумка хорошая, и об этом еще в октябре прошлого года договорились в Египте, правда, без прямого участия сторон конфликта – Израиля и ХАМАС. 

Беларусь тогда приветствовала заключение мира. Ведь важно не только, кто воюет, но на чьи деньги идет война. Покровителем Израиля выступают США, а ХАМАСа – Катар. И поскольку боевые действия требуют внешних ресурсов, подход в целом правильный: надо, чтобы спонсоры договорились между собой, и тогда оружие не будет поступать в зону конфликта.

И Беларуси хотелось бы, чтобы такая же модель «разговора с реальными игроками» применялась в других глобальных процессах, где используют прокси-силы и иногда не видны интересы крупных корпораций и других групп. 

В этом Беларусь видит цель участия в Совете мира – как это прозвучало в ответном заявлении МИД Беларуси, мы готовы строить новую архитектуру глобальной безопасности. 

Беларусь в Совете мира – чем займётся организация и почему Трамп лично пригласил Лукашенко? -4

Андрей Лазуткин: 
Идею новой архитектуры безопасности Беларусь предлагает все последние годы, и МИД считает, что диалог и участие Беларуси в Совете мира поможет стабилизации глобальных конфликтов.

Что касается Палестины, то наша страна имеет хорошие отношения и с арабскими странами, и с отдельными кругами в Израиле, что само по себе уникально. 

Но причина авторитета Лукашенко не только в этом: мы не просто выступаем за мир на Ближнем Востоке, но и показали своим примером, как в Беларуси спокойно живут представители разных конфессий и народов.

Мы всегда вели миролюбивую политику, не провоцировали и не ввязывались в конфликты. И даже несмотря на действия западных соседей, их давление, военную риторику и санкции, Минск все равно призывает к диалогу, а не идет на конфронтацию.

Сверх этого – в своем регионе Восточной Европы мы сами играем глобальную роль: позиция Беларуси определяет итоговый баланс между Западом и Востоком. Это касается и военной сферы, и логистики, и прокачки нефти и газа. Поэтому мы также интересны Совету мира, и приглашение Лукашенко – не формальность, а высокая оценка роли Беларуси.

Практика показывает, что неразрешимых конфликтов нет, а для этого с любыми конструктивными силами надо разговаривать.

Далее смотрите в видео. 

# Международная политика # Андрей Лазуткин

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