Беларусь в Совете мира – чем займётся организация и почему Трамп лично пригласил Лукашенко?

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Совет мира создавали для решения проблем на Ближнем Востоке. Но Беларусь рассчитывает, что полномочия Совета будут расширены и затронут все глобальные конфликты. Какова роль Беларуси и почему Трамп лично пригласил нашего Президента – расскажем в «Занимательной политологии».

Любая международная организация получает мандат – для этого участники договариваются, на какую территорию и население действует их влияние. И пока первая задача Совета мира – реализовать план Трампа по Газе. Это соглашение между США и арабскими инвесторами (а именно они будут вкладывать деньги в Газу), в рамках которого запланированы 20 пунктов.

Эти пункты касаются развода войск, демилитаризации и самоуправления. ООН, к сожалению, не смогло повлиять на ситуацию в Палестине, поэтому Трамп предложил свой механизм для обеспечения безопасности. Где вместе собираются главы государств, инвесторы, крупные компании, лоббисты и политики.

Задумка хорошая, и об этом еще в октябре прошлого года договорились в Египте, правда, без прямого участия сторон конфликта – Израиля и ХАМАС.

Беларусь тогда приветствовала заключение мира. Ведь важно не только, кто воюет, но на чьи деньги идет война. Покровителем Израиля выступают США, а ХАМАСа – Катар. И поскольку боевые действия требуют внешних ресурсов, подход в целом правильный: надо, чтобы спонсоры договорились между собой, и тогда оружие не будет поступать в зону конфликта.

И Беларуси хотелось бы, чтобы такая же модель «разговора с реальными игроками» применялась в других глобальных процессах, где используют прокси-силы и иногда не видны интересы крупных корпораций и других групп.

В этом Беларусь видит цель участия в Совете мира – как это прозвучало в ответном заявлении МИД Беларуси, мы готовы строить новую архитектуру глобальной безопасности.