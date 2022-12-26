«Идёт какое-то слияние в ЕврАзЭС?» Вот в каком направлении развивается Союзное государство

Новости Беларуси. Финальный эфир 2022 года! Как проходит интеграция Союзного государства? Чем выгодно участие в ШОС? Доказало ли ОДКБ свою ценность? На площадке ток-шоу «По существу» собрались спикеры разных специализаций, чтобы ответить на эти и другие вопросы в прямом эфире.

Кирилл Казаков, СТВ: Президенты неоднократно обсудили, как они объяснили это журналистам, стратегические вопросы. Это уже не тактика последнего года, когда после начала СВО нужно было понять, каким образом союзники будут взаимодействовать. А здесь все-таки стратегические вопросы. У журналистов, возможно, складывается такое впечатление, что Союзное государство, по идее, должно переходить на другой уровень. Либо это более глубокая интеграция, либо это географическое расширение. Этот другой уровень (для понимания) – это же идет какое-то слияние в ЕврАзЭС? Либо же это абсолютно разные треки интеграции?

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске, кандидат социологических наук, профессор:

Свое мнение скажу. Во-первых, 8 декабря 1999 года принят договор о создании Союзного государства. Те 28 союзных программ, которые приняты, они в развитии реализации договора. Почему сегодня отмечают президенты о том, что 60 % всех мероприятий уже выполнено? Мы идем вперед. Давайте мы завершим это строительство. Потом всегда говорят о том, что союз – это союз тех стран, которые заинтересованы в развитии и уважении суверенитета своих партнеров. Будет такое желание – будет рассматриваться и дальше расширение. Давайте сначала сделаем одно дело, доведем его до конца. Это можно назвать и пилотным проектом. Потому что отработка всех основных стратегических направлений, которые сейчас идут семимильными шагами, потом это можно экстраполировать и дальше, на тот же ЕАЭС.