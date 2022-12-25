«Президенты обыграли всех». Гигин о том, что изменилось для Беларуси и России с начала СВО

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Сегодняшний выпуск программы является завершающим в цикле программ «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2022 году. И главная наша задача – проанализировать и подвести итоги уходящего года. Надежда Сасс, СТВ:

Вся надежда на моральных авторитетов, способных привлечь внимание к своей позиции. Я думаю, для Республики Беларусь Александр Лукашенко и является таковым. Как вы в целом охарактеризуете то событие, которое произошло, в целом для внешней политики?

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук:

Уже много сказано, и правильно. Конечно, минская встреча стала исторической с какой точки зрения? Во-первых, смотрите, как Президент умеет держать интригу. Мы в условиях гибридной войны, очень жесткого противоборства. Здесь важна стратегическая инициатива. Инициативу ты захватываешь, когда ты обеспечиваешь внезапность действий, неожиданность для противника. Смотрите, что сделали: мы встретимся, накануне Шойгу приезжал, за пару недель до того. И началось. Опростоволосились, сели в лужу многие западные политики, почти все комментаторы. Это началось от того, что Россия захватит Беларусь, начнется новое наступление на Украину. До того, что эта встреча вообще ничего не значит. Это показывает уровень их экспертности, что это никакая не экспертиза, то, что они выдают в публичное пространство, – обычная пропаганда, которая ставит целью воздействие на свое общественное мнение и давление на нас. Они же этими вбросами пытаются оказать давление на наше общественное мнение. Президенты в этом плане обыграли всех. Я думаю, для нас было очевидным, что именно экономическая повестка будет на первом месте, нужно анализировать, смотреть реальные процессы. Нынешняя модель Союзного государства абсолютно уникальная, это никакой не Европейский союз и это не бывший Советский Союз. Это новая матрица. Не буду спорить с Президентом. База этой встречи была создана не сейчас, она была создана раньше. Но что произошло? В чем еще одна капитальная ошибка и еще одно поражение Запада? В 2020-м году целью тех, кто стоял за попыткой госпереворота в Беларуси, было оторвать Беларусь от России, причем как оторвать – втянуть Россию в антибелорусскую коалицию. Хотели это сделать, и либеральные агенты внутри самой России. Не получилось. Это ускорило только нашу интеграцию.

В 2022 году специальная военная операция привела не к разобщению, а к такому уровню сплочения, которого раньше не было. И это победа. Мы как-то в последнее время не очень говорим и не любим акцентировать внимание на наши победы, чтобы не сглазить. Нынешний уровень развития Союзного государства России и Беларуси – это реальная победа двух народов. Конечно, в этом плане заслуги и Александра Лукашенко, и Владимира Путина. Надежда Сасс:

При всех идеологических расхождениях с западным истеблишментом Беларусь остается в культурном и ментальном планах сугубо европейской страной. Вадим Гигин:

Я больше скажу – и Россия тоже. Надежда Сасс:

И Россия тоже. И насколько этот фактор будет принуждать и Москву, несмотря на наличие и фантазии определенных евразийцев, взявших искать новую российскую идею в Азии, но все-таки разворачиваться, искать.