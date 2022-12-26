«Наши рынки прежде всего лежат там». Почему для Беларуси важно участие в СНГ? Мнения экспертов

Подвести итоги уходящего года и обсудить планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных сферах. Александр Лукашенко принял участие в неформальной встрече глав государств Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже традиция для северной столицы России накануне Нового года. В Петербург глава государства прибыл накануне из Москвы. Самый яркий показатель сотрудничества между странами – активизация контактов на самом высоком уровне. Укрепляются экономическое, гуманитарное, военно-политическое сотрудничество.

Для участия в официальной части саммита главы государств прибыли в Президентскую библиотеку имени Бориса Ельцина. Учреждение расположено в центре Санкт-Петербурга.