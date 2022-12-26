«Наши рынки прежде всего лежат там». Почему для Беларуси важно участие в СНГ? Мнения экспертов
Подвести итоги уходящего года и обсудить планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных сферах. Александр Лукашенко принял участие в неформальной встрече глав государств Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже традиция для северной столицы России накануне Нового года. В Петербург глава государства прибыл накануне из Москвы. Самый яркий показатель сотрудничества между странами – активизация контактов на самом высоком уровне. Укрепляются экономическое, гуманитарное, военно-политическое сотрудничество.
Для участия в официальной части саммита главы государств прибыли в Президентскую библиотеку имени Бориса Ельцина. Учреждение расположено в центре Санкт-Петербурга.
Символично, что в эти дни в библиотеке работает тематическая выставка о том, как создавался СССР. В то время как проходит саммит интеграционного объединения, созданного на обломках этой страны. Символично и то, что библиотека носит имя Бориса Ельцина – первого президента России, который в 1991-м в том числе поставил свою подпись под соглашением о создании Союза Независимых Государств. С тех пор организация переживала разные времена, теряла участников и, по мнению злопыхателей, уже давно должна была себя изжить, но…
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Эти страны сотрудничают, взаимодействуют между собой. И если говорить о важности для Республики Беларусь, то это наши рынки прежде всего лежат там. И если мы будем эффективно сотрудничать, дружить с этими странами, то, соответственно, рынки поставки продукции нашей за рубеж будут увеличиваться.
Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Ситуация достаточно сложная, но необходимо сверить часы. Я думаю, что обсуждение тех договоренностей, которые состоялись, были заключены между руководителями наших двух братских стран в рамках Союзного государства, явится тем посылом, импульсом, который придаст динамику развития отношениям в рамках СНГ.
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