Заявления Лукашенко в рамках климатического саммита наделали много шума в зарубежных СМИ – читайте здесь.

Президент Беларуси принял участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После выступления Александру Лукашенко весь зал аплодировал стоя. Речь белорусского лидера продолжает набирать популярность и в YouTube. Видеоматериал входит в топ белорусских и российских трендов.

Это неудивительно – высказывания главы нашего государства резко отличались от выступлений его зарубежных коллег: что по настроению, что по содержанию. В то время как другие говорили про финансовую сторону вопроса экологической повестки, Александр Лукашенко указал, где эти деньги можно взять. Достаточно прекратить войны, которые являются крайне дорогостоящими, а кроме того, влияют на экологию и жизнь людей в целом.

Откровенно, жёстко и эмоционально! Важные акценты и заявления Лукашенко на саммите по климату в Дубае – читайте здесь.

Выступление белорусского Президента взбодрило зал, особенно гостей из Африки. Им, к сожалению, близка одна из прозвучавших тем – колонизация.