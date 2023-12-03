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Гигин о выступлении Президента на саммите в Дубае: Лукашенко говорит всё честно, по существу – надо устранить причину

03 декабря 2023 08:28
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Президент Беларуси принял участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После выступления Александру Лукашенко весь зал аплодировал стоя. Речь белорусского лидера продолжает набирать популярность и в YouTube. Видеоматериал входит в топ белорусских и российских трендов.

Заявления Лукашенко в рамках климатического саммита наделали много шума в зарубежных СМИ – читайте здесь.

Гигин о выступлении Президента на саммите в Дубае: Лукашенко говорит всё честно, по существу – надо устранить причину-1

Это неудивительно – высказывания главы нашего государства резко отличались от выступлений его зарубежных коллег: что по настроению, что по содержанию. В то время как другие говорили про финансовую сторону вопроса экологической повестки, Александр Лукашенко указал, где эти деньги можно взять. Достаточно прекратить войны, которые являются крайне дорогостоящими, а кроме того, влияют на экологию и жизнь людей в целом.

Откровенно, жёстко и эмоционально! Важные акценты и заявления Лукашенко на саммите по климату в Дубае – читайте здесь.

Выступление белорусского Президента взбодрило зал, особенно гостей из Африки. Им, к сожалению, близка одна из прозвучавших тем – колонизация.

Гигин о выступлении Президента на саммите в Дубае: Лукашенко говорит всё честно, по существу – надо устранить причину-4

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Александр Лукашенко говорит все честно, по существу. Есть экологические, климатические проблемы? Да, есть. Но бороться надо не со следствием, а с причиной. А причина заключается в гегемонистской политике империалистических государств, которые создали эти проблемы, которые развивали промышленность, эксплуатируя ресурсы других народов. Сейчас эту промышленность пытаются вредные производства туда выводить, опять-таки, продолжая этот уровень эксплуатации, и перегружать эти проблемы на другие страны, распределяя какие-то квоты и так далее. Нет. Чтобы эти следствия устранить, надо устранить причину. Мир должен измениться политический, экономический. Об этом говорит наш Президент. Почему такая реакция и такой интерес это вызывает? Потому что все вещи названы своими именами, раскрыта суть этих вещей в очень кратком, емком выступлении.

Гигин о выступлении Президента на саммите в Дубае: Лукашенко говорит всё честно, по существу – надо устранить причину-7

В то время как белорусский Президент говорил честно и открыто, западные руководители использовали язык бюрократии. На сцену они поднялись не для того, чтобы найти решение действительно сложной и глобальной ситуации, а чтобы в очередной раз запутать людей. Но общество давно выросло, причем во всем мире. Его не обмануть.

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# Международная политика # Вадим Гигин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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