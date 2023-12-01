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Александр Лукашенко на саммите в ОАЭ пообщался с лидером Сербии

01 декабря 2023 13:39
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В Дубае проходит Всемирный климатический саммит, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на саммите в ОАЭ пообщался с лидером Сербии-1

На встречу высокого уровня прибыли делегации более чем из 150 государств. Белорусскую возглавляет Александр Лукашенко.

Лукашенко прибыл на Всемирный саммит по борьбе с изменением климата

Александр Лукашенко на саммите в ОАЭ пообщался с лидером Сербии-4

До начала саммита Александр Лукашенко успел пообщаться с лидером Сербии Александром Вучичем. Казалось бы, подробности останутся за кадром, это же разговор на двоих, но в Дубае работает наша съемочная группа. И вот эксклюзив СТВ – детали того самого разговора президентов Беларуси и Сербии.

Президент Беларуси принял участие в церемонии открытия климатического саммита в ОАЭ

Алена Сырова, политический обозреватель:
Я видела, после Family photo вы говорили с нашим президентом. О чем шла речь?

Александр Лукашенко на саммите в ОАЭ пообщался с лидером Сербии-7

Александр Вучич, президент Сербии:
Мы говорили о наших двусторонних отношениях. Очень надеюсь, что в следующем году мы сможем организовать визит президента Беларуси в нашу страну. У нас будут выборы через 15-16 дней, и после этого, уже в 2024-м, надеемся, сможем пригласить его, принять и обсудим все проблемы между нашими странами.

# Экология # Александр Лукашенко # Александр Вучич # Фотофакт

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