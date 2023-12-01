Александр Лукашенко на саммите в ОАЭ пообщался с лидером Сербии

На встречу высокого уровня прибыли делегации более чем из 150 государств. Белорусскую возглавляет Александр Лукашенко.

До начала саммита Александр Лукашенко успел пообщаться с лидером Сербии Александром Вучичем. Казалось бы, подробности останутся за кадром, это же разговор на двоих, но в Дубае работает наша съемочная группа. И вот эксклюзив СТВ – детали того самого разговора президентов Беларуси и Сербии.

Президент Беларуси принял участие в церемонии открытия климатического саммита в ОАЭ

Алена Сырова, политический обозреватель:

Я видела, после Family photo вы говорили с нашим президентом. О чем шла речь?