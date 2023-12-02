«Нам по-прежнему доверяют». О чём говорит визит Лукашенко на саммит в ОАЭ. Мнение экономиста

Одна из главных задач саммита – провести инвентаризацию Парижского соглашения. Что сделали страны, чтобы не допустить повышения общепланетарной температуры на 2 градуса? Как отмечают эксперты – мало. Для отдельных государств климатическая повестка долгое время была на заднем фоне. Но не для Беларуси. Мы исправно выполняли обязательства, даже с опережением. Сегодня развиваем атомную энергетику. Но многие процессы тормозят санкции.

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Веденные санкции против нас, против Российской Федерации – это дискриминация наших прав и возможностей. Лишает нас реальных серьезных возможностей реализовывать наши действительно амбициозные планы. Более того, климатическая проблема очень тесно связна с такой проблемой, как продовольственная безопасность. И естественно, что все эти санкции, препоны, которые ставят на нашем пути, также не позволяют нам в полной мере помогать в решении проблемы, связанной с продовольственной безопасностью. Раз пригласили всех, несмотря на какие-то даже политические мотивы, экономические, значит, все решения, которые будут приниматься, обладают определенной прозрачностью. Раз Республику Беларусь пригласили на это мероприятие, причем в таком высоком статусе – посетил Президент нашего государства – это говорит о том, что нам по-прежнему доверяют. Несмотря на то, что против нас вводят какие-то сомнительные ограничения, по нашему мнению и мнению многих наших партнеров. У нас друзей больше, чем врагов. Это однозначно.