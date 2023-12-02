«Нам по-прежнему доверяют». О чём говорит визит Лукашенко на саммит в ОАЭ. Мнение экономиста

Не начнем действовать, природа заставит нас жить по ее законам. Это заключительный тезис выступления главы государства на Всемирном климатическом саммите, который проходит в Дубае. Александр Лукашенко обратил внимание на явный недостаток форума: все участники выражают глубокую озабоченность экологическим состоянием планеты, но до реальных действий дело не доходит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одна из главных задач саммита – провести инвентаризацию Парижского соглашения. Что сделали страны, чтобы не допустить повышения общепланетарной температуры на 2 градуса? Как отмечают эксперты – мало. Для отдельных государств климатическая повестка долгое время была на заднем фоне. Но не для Беларуси. Мы исправно выполняли обязательства, даже с опережением. Сегодня развиваем атомную энергетику. Но многие процессы тормозят санкции.
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
Веденные санкции против нас, против Российской Федерации – это дискриминация наших прав и возможностей. Лишает нас реальных серьезных возможностей реализовывать наши действительно амбициозные планы. Более того, климатическая проблема очень тесно связна с такой проблемой, как продовольственная безопасность. И естественно, что все эти санкции, препоны, которые ставят на нашем пути, также не позволяют нам в полной мере помогать в решении проблемы, связанной с продовольственной безопасностью. Раз пригласили всех, несмотря на какие-то даже политические мотивы, экономические, значит, все решения, которые будут приниматься, обладают определенной прозрачностью. Раз Республику Беларусь пригласили на это мероприятие, причем в таком высоком статусе – посетил Президент нашего государства – это говорит о том, что нам по-прежнему доверяют. Несмотря на то, что против нас вводят какие-то сомнительные ограничения, по нашему мнению и мнению многих наших партнеров. У нас друзей больше, чем врагов. Это однозначно.
Необходимо объединиться – вот лейтмотив Всемирного саммита. Может, пока не все готовы, но задумываются об этом. В конце концов, количество участников дубайской встречи достигает 80 тысяч делегатов. Нынешняя конференция – крупнейшая в истории, а также является одной из немногих переговорных площадок. Нашего президента пригласили, значит, позицию нашей страны хотят слышать. А Беларусь от диалога никогда не отказывалась.
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