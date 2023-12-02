Заявления Лукашенко в рамках климатического саммита наделали много шума в зарубежных СМИ

Нельзя давить политических оппонентов санкциями и в то же время требовать затратных для национальных экономик решений. Заявления Александра Лукашенко в ходе Всемирного климатического саммита в Дубае наделали шума в зарубежных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Президент Беларуси выступал 27-м по счету. Выслушав выходивших к трибуне до него, глава государства внес корректировки в свою заранее подготовленную речь. Как итог – белорусский лидер четко указал на ошибки, которые следует исправить. Стоит отметить, что подобного формата встречи – а масштабы впечатляющие – это еще и хорошая возможность пообщаться лидерам стран друг с другом.
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Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Проведены встречи с президентами Мозамбика, Руанды, Ботсваны. И в ходе этих встреч тоже в основном обсуждались ключевые сферы, которые сегодня волнуют африканские страны. Это прежде всего сельское хозяйство, сельскохозяйственные технологии, образование, здравоохранение, технологическое развитие, информационные технологии. Причем обсуждали перспективы развития не только новых технологий, но, как выразился президент, мы не должны забывать про старые, которыми располагаем и в которых сегодня очень остро нуждается Африка.
Возможность пообщаться с Президентом Беларуси не упускали и журналисты, зная, что Александр Лукашенко охотно соглашается на интервью (открытость и радушие – хорошая черта всех белорусов). По итогу глава нашего государства ответил на вопросы репортеров ряда изданий.
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