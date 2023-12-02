Заявления Лукашенко в рамках климатического саммита наделали много шума в зарубежных СМИ

Нельзя давить политических оппонентов санкциями и в то же время требовать затратных для национальных экономик решений. Заявления Александра Лукашенко в ходе Всемирного климатического саммита в Дубае наделали шума в зарубежных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Войны являются главным источником грязи на нашем континенте». Лукашенко назвал причины изменения климата

Президент Беларуси выступал 27-м по счету. Выслушав выходивших к трибуне до него, глава государства внес корректировки в свою заранее подготовленную речь. Как итог – белорусский лидер четко указал на ошибки, которые следует исправить. Стоит отметить, что подобного формата встречи – а масштабы впечатляющие – это еще и хорошая возможность пообщаться лидерам стран друг с другом. «Когда к вам лучше приехать?» Лукашенко пригласил в Беларусь президента Зимбабве