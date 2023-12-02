Азарёнок о Лукашенко: искренний, правдивый, харизматичный лидер всегда победит полуживых гомункулов

Речь Александра Лукашенко на климатическом саммите в ОАЭ на первых строчках в интернете и мировых СМИ. Белорусский лидер не стал произносить общие слова, а конкретно назвал виновных в разрушении природы, войнах и бедствиях планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все присутствующие аплодировали стоя. Президент высказал то, о чем думает, но не может сказать большинство человечества. Тему продолжит Григорий Азаренок в авторской рубрике «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

С волнения не уснешь.

Утро раннее.

Мечтой встречаю рассвет ранний:

«О, хотя бы еще одно заседание

относительно искоренения

всех заседаний!» Так Батька выступил перед всем миром и сказал – доколе можно сотрясать воздух. Лицемеры, фарисеи, красивые словеса говорите, а губите и планету, и людей. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Но сначала о смешном. О позорном. О жалком. О Дуде, непоседе, латышском гее и примкнувшем к ним эстонце. Есть понятие «испанский стыд». Когда что-то делают другие, а стыдно тебе. Вот по большому счету народам Польши, Литвы, Латвии и Эстонии должно быть стыдно. Представляете, эти миньоны там бегали от Батьки. Вот, десятки лидеров, серьезных людей, решили сфотографироваться. Положено так. А у этих – в штаны наложено. Они убежали. Прятались от Батьки. Неуловимые Джо, а почему неуловимые, потому что нафиг никому не нужны. Позорище.

Олег Гайдукевич, председатель ЛДПБ, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это детство!

– Детский сад на лужайке.

– Конечно, это когда группа празднует какой-то там праздник в школе или в саду и ребенку булочку не дали, компот не налили вовремя, и они ушли там, стоят: «Мама, мама, нас обижают». И тут мама – это Байден. Значит, должен зайти – заходите, что вы там прячетесь. А на самом деле никто и не заметил. Подробности смотрите в сюжете. Григорий Азаренок:

Ну а теперь о серьезном. О глобальном. В лицо всему человечеству Александр Лукашенко рубит правду. Ведь многие там озабоченно высказывают озабоченности. Но не Батька.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь по Парижскому соглашению в полной мере выполняет взятые на себя обязательство и даже перевыполняет их. Мы оказываем бесценные экосистемные услуги нашему континенту, сохраняя уникальный источник кислорода: естественные болота, леса – «легкие Европы». Наверное, в очередной раз мы здесь собрались и в очередной раз выскажем свою «озабоченность», к сожалению – через неделю все забудем (Подробнее). Григорий Азаренок:

И когда вы, лицемеры, печетесь о природе, но поставляете урановые боеприпасы нацистам – это, ей-богу, смешно. Батька – с конкретными фактами и цифрами.

Александр Лукашенко:

Все ораторы, особенно ораторы из ораторов, которые выступали здесь первыми, озаботились, а где взять деньги?(Подробнее). Те, кто даже здесь выступали в первых рядах, озаботились за внуков. Они ведь ведут эти войны. А войны – это страшное загрязнение планеты. Давайте это остановим! Поэтому самое главное – нам надо научиться говорить меньше слов, а больше делать. Я понимаю, если мы примем какую-то декларацию или меморандум, как у нас всегда бывает, мы вряд ли чего-то добьемся. Но давайте, как здесь говорили опять в начале выступающие. 80 % грязи на планеты – от 20 ведущих государств. Давайте в свою декларацию, господин председатель, запишем: не озабоченность, а потребуем от них сократить хотя бы наполовину выбросы в атмосферу! Мы этого не сделаем… Вот они деньги, живые деньги. 10 триллионов долларов, которые мы можем, прекратив войны, направить на очищение нашей планеты.