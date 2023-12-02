Аналитик БИСИ: конференция по климату – площадка, где государства могут честно поговорить об острых вопросах

Не начнем действовать – природа заставит нас жить по ее законам. Это заключительный тезис выступления главы государства на Всемирном климатическом саммите, который проходит в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко обратил внимание на явный недостаток форума: все участники выражают глубокую озабоченность экологическим состоянием планеты, но до реальных действий дело не доходит.
На саммит приехали президенты сотни стран, десятки представлены на уровне премьер-министров. Таким внушительным составом они собрались решать климатические вопросы, но, думается, это представительной компании под силу если не остудить планету, то хотя бы не допустить ее накаления еще больше.
Виталий Романовский, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
По сути, на сегодня COP28 является одной из тех площадок, где разные государства с самыми разными повестками и взглядами могут объединиться, сесть за стол переговоров и открыто, честно проговорить те проблемные вопросы, которые на сегодняшний день стоят перед ними открыто.
Государственный визит в ОАЭ преследует сразу несколько целей. Одна их них – продолжение углубленного взаимодействия с эмиратской стороной в самых разных сферах. Долговременные дружеские отношения с ОАЭ, которые есть у нашей страны, представляют собой некий потенциал, который готов к поступательному развитию в самых разных сферах. Заинтересованность эмиратской стороны в развитии двустороннего взаимодействия с Республикой Беларусь в различных сферах подтверждается готовностью партнеров к углублению этого взаимодействия.
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