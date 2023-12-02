Аналитик БИСИ: конференция по климату – площадка, где государства могут честно поговорить об острых вопросах

Не начнем действовать – природа заставит нас жить по ее законам. Это заключительный тезис выступления главы государства на Всемирном климатическом саммите, который проходит в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко обратил внимание на явный недостаток форума: все участники выражают глубокую озабоченность экологическим состоянием планеты, но до реальных действий дело не доходит.

На саммит приехали президенты сотни стран, десятки представлены на уровне премьер-министров. Таким внушительным составом они собрались решать климатические вопросы, но, думается, это представительной компании под силу если не остудить планету, то хотя бы не допустить ее накаления еще больше.