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Аналитик БИСИ: конференция по климату – площадка, где государства могут честно поговорить об острых вопросах

02 декабря 2023 17:49
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Не начнем действовать – природа заставит нас жить по ее законам. Это заключительный тезис выступления главы государства на Всемирном климатическом саммите, который проходит в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко обратил внимание на явный недостаток форума: все участники выражают глубокую озабоченность экологическим состоянием планеты, но до реальных действий дело не доходит.

На саммит приехали президенты сотни стран, десятки представлены на уровне премьер-министров. Таким внушительным составом они собрались решать климатические вопросы, но, думается, это представительной компании под силу если не остудить планету, то хотя бы не допустить ее накаления еще больше.

Аналитик БИСИ: конференция по климату – площадка, где государства могут честно поговорить об острых вопросах-1

Виталий Романовский, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
По сути, на сегодня COP28 является одной из тех площадок, где разные государства с самыми разными повестками и взглядами могут объединиться, сесть за стол переговоров и открыто, честно проговорить те проблемные вопросы, которые на сегодняшний день стоят перед ними открыто.

Государственный визит в ОАЭ преследует сразу несколько целей. Одна их них продолжение углубленного взаимодействия с эмиратской стороной в самых разных сферах. Долговременные дружеские отношения с ОАЭ, которые есть у нашей страны, представляют собой некий потенциал, который готов к поступательному развитию в самых разных сферах. Заинтересованность эмиратской стороны в развитии двустороннего взаимодействия с Республикой Беларусь в различных сферах подтверждается готовностью партнеров к углублению этого взаимодействия.

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# Международная политика # общество # Виталий Романовский # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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