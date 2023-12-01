«Другого дома у нас нет и не будет!» Президент Беларуси напомнил о коллективной ответственности за Землю

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Развиваем зеленую и атомную энергетику, минимизируя риски изменения климата. Парадоксально, но в ответ получаем новые экономические санкции, барьеры в международной торговле, ограничение доступа к технологиям. И не только мы. Пора признать: зеленая повестка бессмысленна в условиях конфронтации. Она требует уважения суверенитета стран и безусловной справедливости! Нельзя давить политических оппонентов санкциями и в то же время требовать затратных для национальных экономик решений. Решений, от которых зависит чистота всей атмосферы, всех грунтовых вод и мирового океана. И еще: как можно ожидать дорогостоящих эффективных мер по сохранению климата от стран и народов, которые до сих пор не оправились от колониального гнета?

Исходя из этого, Беларусь призывает всех, кто обязан взять на себя бремя исторической ответственности. Во-первых, вносить соразмерный вклад в решение вопросов климатической безопасности за все столетия бездумного отношения к природе. Во-вторых, усилить поддержку развивающихся стран и государств с переходной экономикой. Третье, перестать высказывать «озабоченности» и начать действовать во имя сохранения жизни на Земле. У нас нет морального права жить только для себя. Мы должны заглядывать за горизонт, уважать законы природы и создавать основу для продолжения человеческого рода здесь и сейчас, на нашей планете. Другого дома у нас нет и не будет!

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