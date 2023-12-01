Прямой эфир

«Другого дома у нас нет и не будет!» Президент Беларуси напомнил о коллективной ответственности за Землю

01 декабря 2023 17:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Параллельно тому, как солнце поднималось и раскалялось над Дубаем, павильон «Аль-Васл» менял свои очертания, став тем самым комфортным местом встречи собравшихся на правительственном уровне обсудить недопущение дальнейшего глобального потепления и разрушения климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скажете, а что делает Беларусь? Посильное. Мы сохранили «легкие Европы», мы переходим, переводим промышленность на чистую энергию (кто не в курсе, атомная признана таковой), зачастую вопреки пугливым соседям. А что взамен?

«Другого дома у нас нет и не будет!» Президент Беларуси напомнил о коллективной ответственности за Землю-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Развиваем зеленую и атомную энергетику, минимизируя риски изменения климата. Парадоксально, но в ответ получаем новые экономические санкции, барьеры в международной торговле, ограничение доступа к технологиям. И не только мы. Пора признать: зеленая повестка бессмысленна в условиях конфронтации. Она требует уважения суверенитета стран и безусловной справедливости! Нельзя давить политических оппонентов санкциями и в то же время требовать затратных для национальных экономик решений. Решений, от которых зависит чистота всей атмосферы, всех грунтовых вод и мирового океана. И еще: как можно ожидать дорогостоящих эффективных мер по сохранению климата от стран и народов, которые до сих пор не оправились от колониального гнета?

Исходя из этого, Беларусь призывает всех, кто обязан взять на себя бремя исторической ответственности. Во-первых, вносить соразмерный вклад в решение вопросов климатической безопасности за все столетия бездумного отношения к природе. Во-вторых, усилить поддержку развивающихся стран и государств с переходной экономикой. Третье, перестать высказывать «озабоченности» и начать действовать во имя сохранения жизни на Земле. У нас нет морального права жить только для себя. Мы должны заглядывать за горизонт, уважать законы природы и создавать основу для продолжения человеческого рода здесь и сейчас, на нашей планете. Другого дома у нас нет и не будет!

Читайте также:

«Войны являются главным источником грязи на нашем континенте». Лукашенко назвал причины изменения климата

Лукашенко прибыл на Всемирный саммит по борьбе с изменением климата

Президент Беларуси принял участие в церемонии открытия климатического саммита в ОАЭ

# Международная политика # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко – президенту Кении: вы могли бы приехать к нам. Или я к вам
01 декабря 2023 16:55

Александр Лукашенко – президенту Кении: вы могли бы приехать к нам. Или я к вам

Говорят о правах человека, а на следующий день поставляют ракеты. Гайдукевич о выступлениях мировых лидеров в ОАЭ
01 декабря 2023 16:39

Говорят о правах человека, а на следующий день поставляют ракеты. Гайдукевич о выступлениях мировых лидеров в ОАЭ

Гайдукевич: американцев на Ближнем Востоке будут ненавидеть десятилетиями
01 декабря 2023 16:08

Гайдукевич: американцев на Ближнем Востоке будут ненавидеть десятилетиями