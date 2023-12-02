Пустовой: украинцы сокрушаются – если бы Лукашенко был вместо Зеленского, войны бы не было

Когда потепление мирового климата не так уж и плохо. В политике и международных отношениях. О теплых встречах в верхах и горячей мировой повестке, тон которой задал наш Президент.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Это надо видеть, это надо слышать. Ровно неделю назад в этой же студии что озвучил, что знает каждый географ: кухня погоды – океан. Каждый политолог знает: кухня геополитической погоды – Вашингтон, Пентагон, Лэнгли, Уолт-Стрит. Ну что до того, когда в Беларуси такой лидер. Сказал так, что весь мир рукоплещет.

О главном, нашем Первом и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не дифирамбы пропагандиста из пула. Это констатация реальности. Так встречают только тех, кого уважают. Встречают, даже в тех странах, куда наши аисты не долетают.

Дорогие соотечественники всех можно поздравить. Это триумф Беларуси. Кто-то пытается оценить его просмотрами в Youtube. Кто-то комментариями под миллионными просмотрами. Кто-то количеством репостов, а кто-то количеством встреч нашего лидера с президентами разных стран и континентов. Полно вот таких признаний под речью нашего Президента: я – таджик, казах, русский, но очень люблю и уважаю Лукашенко. Украинцы сокрушаются, мол, если бы Лукашенко был вместо Зеленского, то Украина не была бы территорией войны, а одной из лучших стан Европы.