Гана – это новые возможности! Объясняем, в чем интерес Беларуси в африканской стране

На неделе в Минск прилетел с визитом Президент Ганы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это тот случай, когда дипломатия не признает расстояний. Африканский континент сегодня – лакомый кусочек для всей мировой экономики. Но Гана выбрала именно Беларусь. Наша страна предлагает не нравоучения и санкции, а технологии, товары и партнерство на равных. Как идет сближение Беларуси с глобальным Югом и с чем из Минска уехали домой представители Китая и Ганы, расскажет наш обозреватель Виктория Ходосок.

У белорусской шоколадки – африканские корни. Ее история начинается более чем в 6 000 километров от Минска, в Кот-д'Ивуаре, стране, которая уже много лет удерживает мировое лидерство по производству какао-бобов.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Здесь больше 35 тонн какао-бобов. Эта партия приехала на фабрику в конце апреля. Любопытно другое. В графе «Срок годности» не дата, а своеобразный знак бесконечности. Конечно, условно. На производстве шутят, какао здесь долго не залеживается – слишком быстро превращается в шоколад.

Елена Норка, заведующая складом сырья и вспомогательных материалов кондитерской фабрики:

Какао-бобы пойдут в производство в обжарочный цех шоколадного цеха, где они обжарятся из какао-бобов, у нас получается какао тертое. В дальнейшем какао тертое выжимается, из какао тертого получается какао жмых и какао-масло. И потом будет предприятие работать с полуфабрикатами, выпускать шоколадки, конфеты. Какао-бобы должны храниться в проветриваемом помещении. Влажность не ограничена. Условия хранения – до плюс 30 градусов.

Для кондитерской промышленности какао-бобы – сырье стратегическое, поэтому белорусские предприятия внимательно следят за мировым рынком и изучают новые направления поставок. Одно из них – Гана. Страна входит в число крупнейших производителей какао в мире и давно превратила эту отрасль в важную часть своей экономики.

Наталья Шуляковская, начальник управления логистики и закупок кондитерской фабрики:

В понедельник состоялся белорусско-ганский форум. Это новые возможности для нас по организации поставок из Ганы. Был проведен ряд встреч, проведены переговоры. Ожидаем получения какао-бобов, их образцов из данного региона. Это не такой быстрый процесс, как кажется, потому что все поступающие в наш адрес какао-бобы, их образцы проходят лабораторные испытания. Только по факту лабораторных испытаний признаются какао-бобы либо годными, либо негодными к производству.

Но сводить белорусско-ганский интерес исключительно к какао было бы слишком большим упрощением. Для Аккры сегодня не менее важны техника и технологии. Поэтому свой визит в Беларусь Джон Махама начал с небольшого аудита белорусских возможностей. Только затем встреча во Дворце Независимости. Гана входит в десятку крупнейших экономик Африки, но для страны сегодня важно не только зарабатывать больше, а обеспечивать продовольственную безопасность. Поэтому модернизация сельского хозяйства стала одним из национальных приоритетов, а это как раз та сфера, где Беларусь может предложить практические решения. Лукашенко встретился с президентом Ганы – итоги встречи. Читайте здесь.

В агросекторе Ганы сегодня занято более трети работающего населения, поэтому условно каждый новый трактор напрямую влияет на уровень жизни миллионов людей. Президент Ганы рассчитывает на истинно стратегическое партнерство с Беларусью. Еще недавно Африку называли континентом будущего. Сегодня за нее уже конкурируют. Поэтому интерес к Гане – это не история про один визит, а часть долгосрочной стратегии Беларуси на африканском направлении.

Никита Беленченко, директор Центра международных исследований ФМО БГУ:

Африка и Гана – это, грубо говоря, начальная, или отправная, точка для продвижения и расширения всей продукции в страны Африки, потому что там, в принципе, довольно серьезная логистическая цепочка автомобилей. И железнодорожные там серьезные порты, через них эту продукцию можно будет поставлять. Важно понимать, что мы не нашли эту дружбу вчера или позавчера. Мы отношения развивали довольно долго, но мы долгое время присматривались к сотрудничеству с Африкой. Лукашенко рассчитывает на развертывание полномасштабного сотрудничества с Ганой.