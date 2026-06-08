Лукашенко рассчитывает на развертывание полномасштабного сотрудничества с Ганой

Беларусь укрепляет свои позиции и на Африканском континенте. Во Дворце Независимости проходят знаковые переговоры Александра Лукашенко с Президентом Ганы. Это первый официальный визит лидера этой республики в Минск за время двусторонних отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша стратегия работы в Африке предельно прагматична – мы не стремимся охватить весь континент, а выбираем надежных партнеров для конкретных проектов. Главным драйвером сотрудничества призвана стать продовольственная безопасность. Гана, где проживает 35 миллионов человек, нацелена на масштабную механизацию аграрного сектора. И Минск готов полностью удовлетворить этот спрос за счет поставок нашей надежной техники и передачи передового опыта. Взамен Александр Лукашенко предложил ганской стороне создать совместные перерабатывающие производства прямо на территории Беларуси. В планах – запустить выпуск какао-продуктов для их дальнейшего экспорта на рынки Европы и Евразийского экономического союза.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская страна, как Китай или Соединенные Штаты Америки, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами Африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место в континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является Африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике.

Мы машиностроительная страна с развитым сельским хозяйством, и в этом отношении мы можем быть вам интересны. В свою очередь, мы заинтересованы в ваших товарах, и если мы сможем обеспечить ваши интересы здесь, в Европе, вы можете опереться на Беларусь. Мы будем заинтересованы, если вы на территории Беларуси будете строить свои предприятия, совместные предприятия с белорусами. Ну, например, по переработке какао-бобов и экспорте этой продукции, прежде всего на Европейский или Евроазиатский континент.

Философия нашей политики в мире, и прежде всего на африканском континенте, очень проста. Мы готовы поставлять вам в Африку продукты своей промышленности, сельского хозяйства, услуг. В то же время мы готовы подготовить для вас кадры, которые могут работать на этой непростой, сложной технике. Тем более она вам известна. Я уверен, что ваш сегодняшний визит в качестве главы государства в Беларусь сможет обеспечить тот фундамент наших отношений, который должен быть для того, чтобы выстраивать здание более серьезных отношений.