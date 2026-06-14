Новости по тегу #Кондитерские изделия

Африканский континент сегодня – лакомый кусочек для всей мировой экономики. Но Гана выбрала именно Беларусь. На неделе в Минск прилетел с визитом Президент этой страны.
«Еще примерно за год до увольнения я стала задумываться над тем, чем я займусь. И поэтому решила, что у меня лучше всего получается – буду заниматься кулинарией и кондитерством», – рассказала Елена Смолик.
Вкусный, ароматный, а главное – сделанный от души. Испокон веков он был в каждом доме и на каждом столе.
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