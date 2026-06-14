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Новости по тегу #Кондитерские изделия

Гана – это новые возможности! Объясняем, в чем интерес Беларуси в африканской стране
14 июня 2026 16:42

Гана – это новые возможности! Объясняем, в чем интерес Беларуси в африканской стране

Бывшая военнослужащая стала кондитером – вы не отличите её съедобные букеты от настоящих!
03 сентября 2025 10:46

Бывшая военнослужащая стала кондитером – вы не отличите её съедобные букеты от настоящих!

Разлетается как горячие пирожки! Узнали, в чём секрет хлебного бизнеса в деревне
27 апреля 2025 17:21

Разлетается как горячие пирожки! Узнали, в чём секрет хлебного бизнеса в деревне

Зампредседателя «Белгоспищепрома»: треть отечественной кондитерской продукции идёт на экспорт
16 мая 2024 06:59

Зампредседателя «Белгоспищепрома»: треть отечественной кондитерской продукции идёт на экспорт

Конфеты по заказу Президента: каким получилось лакомство? Тестируем в программе «Неделя»
28 июля 2023 17:04

Конфеты по заказу Президента: каким получилось лакомство? Тестируем в программе «Неделя»

Более 2 млн новогодних подарков произвели в Беларуси
14 декабря 2022 18:02

Более 2 млн новогодних подарков произвели в Беларуси

«Мы видим это уже на глаз». Как в Клецке готовят знаменитые коржики и сочники
17 апреля 2022 09:27

«Мы видим это уже на глаз». Как в Клецке готовят знаменитые коржики и сочники

Как украсить имбирное печенье? Мастер-класс кондитера
23 декабря 2020 09:23

Как украсить имбирное печенье? Мастер-класс кондитера

«Наносятся черты лица, а только потом заливается шоколадом». Как на кондитерской фабрике рисуют необычные картины
15 декабря 2020 07:57

«Наносятся черты лица, а только потом заливается шоколадом». Как на кондитерской фабрике рисуют необычные картины

«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров
27 февраля 2020 11:02

«Возле работы стою, понимаю, что она неживая, но чувствую аромат этих цветов». Показываем шедевры белорусских кондитеров

Например, в виде собора Василия Блаженного: в Индии прошла выставка тортов
22 декабря 2019 12:16

Например, в виде собора Василия Блаженного: в Индии прошла выставка тортов

Учащийся Борисовского колледжа выиграл серебро за праздничный торт на выставке «Продэкспо-2019»
22 ноября 2019 16:04

Учащийся Борисовского колледжа выиграл серебро за праздничный торт на выставке «Продэкспо-2019»