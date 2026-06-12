Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»: Хочу вас попросить, не читайте заголовками. Смотрите, почему, цитирую. «Белорусскоязычного верующего многодетного отца судили по политическому уголовному делу». Боже, как страшно жить и верующим, и многодетным, и отцам, да? А белорусскоязычных, говорят, вообще расстреливают без суда, вы слыхали? Да. На самом деле 45-летнего чудака осудили за содействие экстремистской деятельности. А не надо было что не надо фоткать и куда не надо посылать. И вот такой бьющий на жалость заголовок вместо того, чтобы порадоваться: человеку дали домашнюю химию, а ведь могли бы и расстрелять человека.

Андрей Муковозчик:

Парад заголовков продолжается, причем то ли беглые подглядывают за западниками, то ли наоборот, но они друг у друга учатся. «В Бразилии 37-летняя тетка выдавала себя за 12-летнюю девушку, так она попадала в приемные семьи, где жила за чужой счет». Ну и что? У нас, в Беларуси, есть плохая кухарка, которая выдает себя невесть за кого. И вот уже несколько лет живет за счет Запада. «Свою взрослую внешность она объясняла гормонами и аутизмом. И ей верили». Наша тоже, говорят, бросила всех в Беларуси, потому что на нее давили. Так давили, что деньги, выданные на дорогу, до сих пор не возвращают.

«В белорусском каршеринге ездят авто на российских номерах. Это вообще нормально?» Аж заходятся варшавские беглые, самих которых только таксование до полного развала спины и выручает. В нашем, подчеркиваю, в нашем каршеринге будут ездить машины на любых номерах, на каких мы только захотим, вплоть до казахстанских. И наказывать за нарушение наших правил, наших обычаев и нашего образа жизни будем их мы. Беглым же остаются два варианта. Либо писать заявление в комиссию, причем правдиво и покаянно, либо сидеть под Варшавой и Вильней, и что? Правильно, ловить просрочку на заднем дворе Бедронки.