Новая глава в истории СТВ! Как проходят съемки сериала «Голос сердца» – пообщались со съемочной группой

СТВ впервые в своей истории запускает производство собственного сериала, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Проект под рабочим названием «Голос сердца» создается совместно с национальной киностудией «Беларусьфильм». Это сложный психологический детектив, съемки которого пройдут исключительно в нашей стране. Режиссерское кресло заняла Валентина Власова – опытный мастер киноисторий. В главных ролях – Софья Шуткина и Антон Денисенко. Им предстоит распутать сложнейший клубок семейных тайн, обмана и роковых ошибок. Чего ожидать от главного дебюта СТВ? На съемочной площадке побывал Даниил Дроботов.

Этот дубль открывает новую главу в истории «Cтоличного телевидения». Теперь у СТВ еще и собственное сериальное производство. К этому моменту команда шла практически год. И вот начало положено. И, конечно, куда без главного киношного ритуала на удачу.

Вперед! Вперед! Ура!

Сценарий выбирали из более трех десятков вариантов. Пересадка сердца, предательство друзей, обвинение в убийстве и самое настоящее расследование. Создатели сериала не пожалели испытаний для главной героини. Сложный драматический образ на экране воплотит Софья Шуткина. Актриса уже известна зрителям по крупным сериальным проектам, таким как «Молодежка». Теперь новое амплуа – циничной и холодной бизнес-леди. Но даже в таком закостенелом характере может открыться много неожиданного.

Софья Шуткина, актриса (Россия):

Самое сложное – это определить среднюю фазу моей героини, когда она начинает сомневаться в том, что все ее жизненные устои и принципы вдруг пошатнулись. И когда она начинает искать опору в чем-то новом – это самое сложное, чтобы не сделать ее плоской и однобокой.

Детективная мелодрама затронет сразу несколько близких каждому тем. А для белорусского зрителя близкими в буквальном смысле станут еще и показанные в сериале локации. Все съемки пройдут исключительно в нашей стране. И даже киновымысел авторы бережно сопоставили с реальной жизнью в Беларуси.

Валентина Власова, режиссер (Россия):

Героиня попадает на автовокзал, и там у нее крадут телефон. Нам нужно было технически, чтобы героиня уехала в деревню без телефона. И продюсеры пишут: все чудесно, только в Минске вряд ли даже на автовокзале украдут телефон. У нас так просто не бывает. Сначала я удивилась, как же так? А потом я вспомнила, как однажды в кафе Минска оставила кошелек, где была довольно крупная сумма денег. И когда я вернулась уже глубоко вечером, без особенной надежды, все сотрудники кафе принесли мне кошелек. Это было замечательным опытом. Я поверила в людей, в справедливость и добро.

Ритм съемок – сумасшедший, но обстановка на площадке удивительно комфортная. У Валентины Власовой каждый кадр уже продуман. Диалоги отрепетированы, а эмоции выверены. Как отмечает режиссер, все понимают друг друга с полуслова. Пока под софитами разыгрывается драма, за кулисами идет свой, не менее жаркий процесс огромной команды – каждый день на площадке работает до 65 человек. Все эти люди создают будущую экранную картину.

В касте сериала – наша ведущая Ольга Бурлакова. В ленте актриса сыграет журналистку. Такая роль – точное попадание. Ольга работает в эфире практически с момента основания СТВ.

Ольга Бурлакова, ведущая программы «Новое утро», актриса:

Зритель наш белорусский, который уже 20 лет со мной вместе просыпается, благодаря нашей утренней программе, утреннему шоу, для него будет очень по-родному увидеть что-то знакомое. Там даже есть какие-то моменты, которые перекликаются. И персонажи, которые со мной взаимодействуют (это совсем секрет) говорят: я смотрю вас каждое утро, а можно с вами сфотографироваться?

Впрочем, случайных людей на площадке нет. Чтобы в историю поверили, а ее героям смогли сопереживать, продюсеры провели не один масштабный кастинг. Что осталось за кадром съемок сериала «Голос сердца»? На СТВ раскрыли подробности. А некоторых пробы и вовсе заставили подкорректировать маршрут.

Антон Денисенко, актер:

Так случилось, что я оказался в Китае в феврале и мне пришло сообщение от режиссера: срочно, прям очень надо. Я помню, что мы плывем по какой-то старой китайской деревушке на лодочке с женой. Я говорю: срочно, мы паркуемся где угодно, швартуемся, нам надо писать пробы. Она говорит: как, почему, зачем? Я говорю: это надо, это для Минска, это важно, это срочно. Мы остановились, сели где-то прям в китайской локации, записали пробы.