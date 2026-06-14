Беларусь-Китай! Как сыграла ставка на Восток и почему Синеокая для КНР – это не только Шелковый путь

8 июня в Минск прибыл заместитель Председателя КНР, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хань Чжэн – это «второе лицо» в китайской иерархии после Си Цзиньпина, политический тяжеловес, который, понятно, не наносит визиты вежливости. Это стратегия. Беларусь для Китая – это не только Шелковый путь, но и ворота на рынок ЕАЭС, высокотехнологичный хаб и надежный политический союзник.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Любые переговоры, с кем бы ни вели, с россиянами, европейцами или же с американцами – Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки, не подлежат наши отношения обсуждению даже. Подробности далее.

Формат всепогодного и всестороннего стратегического партнерства – один из самых высоких уровней взаимодействия в китайской дипломатии. Во многом он стал возможен благодаря личному контакту Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Хань Чжэн передал привет Лукашенко от Си Цзиньпина и отметил высокий уровень двусторонних отношений.

События последних лет показали: расчет на международную изоляцию Беларуси не сработал. Во многом потому, что мир уже не ограничивается несколькими центрами влияния. Пока одни говорили о сокращении возможностей, Минск расширял сотрудничество с теми странами, которые сегодня все активнее влияют на мировую экономику и политику.

Никита Беленченко, директор Центра международных исследований ФМО БГУ:

Это определенная деградация аналитической системы в странах Европейского союза. То есть она не была заточена на целенаправленное изучение ситуации в Республике Беларусь. Долгое время Республика Беларусь рассматривалась как четкая зависимость от Российской Федерации, и у нас невозможно выстроить самостоятельный внешнеполитический курс. И пытались всяческим образом навязать систему мультилитерального подхода и так называемой многовекторной политики, но они рассматривали наши принципы многовекторности не так, как они это представляют.

Китай и Африка становятся все более важными игроками мировой экономики. Растет и спрос на специалистов по этим регионам. В 2025 году в БГУ открыли новую специальность – африканистика. На первый курс набрали 15 человек. Срок обучения – 4,5 года. А вот востоковедение здесь преподают уже не первое десятилетие. Китаистов готовят 5,5 лет. Такая насыщенная программа.