В глобальной сети разворачивается масштабная дискуссия вокруг интервью Александра Лукашенко международному телеканалу «Аль-Арабия». За время полуторачасового разговора Мелинда Нусифора задала порядка 20 вопросов. Президент Беларуси поделился своим мнением о происходящих изменениях в мире, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран. Речь также шла о стратегическом сотрудничестве с Саудовской Аравией и другими государствами Ближнего Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Затронуло интервью и критические точки планеты – от ситуации в Украине до ближневосточного урегулирования. Настоящей сенсацией стали заявления белорусского лидера, касающиеся сроков завершения крупнейших военных противостояний современности.

Журналист телеканала спросила о главном: есть ли сегодня надежда на прочный мир? Этот вопрос волнует миллионы людей. И на Ближнем Востоке, и у нас, рядом с украинским кризисом. Александр Лукашенко дал не просто дипломатический прогноз. Это честный и прямой анализ ситуации. Президент четко назвал тех, кто затягивает конфликты, и обозначил реальные сроки их завершения. Лукашенко: конфликт между США и Ираном можно прекратить уже в 2026 году.

Заявления Александра Лукашенко в интервью мгновенно возглавили ленты мировых информагентств.

Аналитики детально разбирают тезисы белорусского лидера о роли Вашингтона, Тегерана и Тель-Авива в ближневосточном узле. Несмотря на то, что в сети появились только первые фрагменты беседы, ведущие зарубежные издания вышли с громкими заголовками. Крупнейшие региональные и европейские порталы цитируют слова Президента о том, что затягивание ближневосточного кризиса – это результат недальновидной политики отдельных руководителей США. В то время как объективные условия требуют немедленного прекращения давления на Иран. Лукашенко: от США многое зависит в урегулировании конфликта с Ираном, надо действовать быстрее.

Информационный портал Russia Today акцентирует внимание на заявлении Александра Лукашенко о том, что корень проблемы – в действиях Вашингтона. Издание цитирует нашего Президента: «Иран просто отвечает на шаги США, которые целенаправленно затягивают этот конфликт». В свою очередь, международный вестник Sabanci University Live News выносит в заголовок ключевой дипломатический вывод Минска: «Урегулирование ближневосточного кризиса сегодня зависит гораздо больше от Соединенных Штатов, чем от Ирана». При этом эксперты подчеркивают важнейший инсайд из интервью: союзники Ирана, в первую очередь Россия и Китай, объективно подталкивают Тегеран к дипломатическому соглашению – к той самой «сделке», о которой постоянно говорит Дональд Трамп. Таким образом, Минск четко показывает мировой общественности, на ком лежит реальная ответственность за мир. Глубинный смысл внутренней политики Беларуси, которая позволяет стране оставаться островком стабильности, Александр Лукашенко также объяснил через призму честных законов. И эту цитату Президента, объясняющую философию белорусского государства, сейчас тоже активно тиражируют эксперты: «Задача моя и государства – создать возможности для нормальной жизни, честной и справедливой... Иначе это приведет к войне». Но, пожалуй, самый яркий маркер – это реакция простых людей. На официальных ресурсах вещателя Al Arabiya English под анонсами интервью развернулись масштабные дискуссии. Зарубежная аудитория восприняла слова Александра Лукашенко как долгожданный голос разума. Вот лишь некоторые комментарии пользователей из Саудовской Аравии, Ирана и других стран региона: «Взгляд Минска – это редкий голос разума. Ближнему Востоку сейчас нужны лидеры, которые делают ставку на прямой диалог, а не на бесконечные поставки оружия» «Прогноз Лукашенко о том, что конфликты могут завершиться уже в этом году, внушает реальный оптимизм. Пора всем садиться за стол переговоров». «Очень прямолинейный подход. Приятно видеть мирового лидера, который открыто называет вещи своими именами и указывает на человеческий фактор в этих войнах».

Как мы видим, тональность откликов исключительно позитивная и уважительная к Минску. Простые люди за рубежом устали от двойных стандартов западной дипломатии и поддерживают честный, прямой подход белорусского лидера. Такую бурную реакцию аудитории легко объяснить: прямолинейные ответы Александра Лукашенко заставляют переосмыслить масштаб влияния Минска на мировую геополитику.