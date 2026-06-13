От соагрессора к жертве: почему Зеленский сменил риторику в отношении Беларуси? Мнение Алены Дзиодзиной

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Достаточно интересные заявления с точки зрения политической психологии к нам приходят из Киева. Еще в середине мая в своем Telegram-канале Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается «втянуть Беларусь в войну» с Украиной либо с одной из стран НАТО. Вероятно, Президент Украины имел в виду самых ближайших соседей – балтийские страны.

По теории Зеленского, Владимир Путин уговаривает Александра Лукашенко присоединиться к военным атакам на Украину. Чуть позже он также публикует письмо, где ставит акцент на том, что речь идет конкретно о втягивании Беларуси в военный конфликт.

Чем примечательны данные два эпизода? На их примере мы можем наглядно пронаблюдать, как лексически поменялся характер слов по отношению к Беларуси и ее Президенту.

Если, например, раньше делался больший упор на то, чтобы связать имя Александра Лукашенко с образом агрессивного лидера или же соагрессора в украинском конфликте, то теперь речь идет о втягивании, где упоминание Зеленским белорусского Президента связывает его политический образ с позицией жертвы. Ощутимая разница, правда же?!

Быть тем, на кого пытаются надавить и подставить под удар, втянув в военные действия, или же образ прямого агрессора, который присоединялся бы к военным атакам и делал это с желанием. Игра слов, но какая важная... Эмоциональный окрас заявлений Зеленского меняет как роль Беларуси в конфликте в Украине, так и само восприятие белорусского Президента в контексте событий международной политики.

В своих формулировках Зеленский ссылается на какие-то секретные данные о «дополнительных контактах» между Александром Лукашенко и Президентом России, которые никто и никогда не сможет проверить. Однако Президент Украины демонстрируют такую уверенность, вероятно, с расчетом на то, чтобы широкая аудитория принимала слова на веру. Стоит признать, что на уровне психологии восприятия сильный эмоциональный окрас заявлений Зеленского в потенциале может, и правда, иметь определенный эффект.

Однако, чтобы понять позицию Александра Лукашенко о войне в Украине, необходимо в первую очередь обращаться к словам белорусского Президента, которые можно услышать в его исполнении. Но точно не в том случае, когда ни одно из сказанных утверждений невозможно проверить.

«Что касается его заявлений, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал: будет втянута только в одном случае, если на нашу территорию будет совершена агрессия», – отреагировал Александр Лукашенко на слова Президента Зеленского, подчеркнув, что необходимости ввязываться в войну против ближайших соседей у Беларуси нет.