Отдых под контролем – какие нарушения устраняют в детских оздоровительных лагерях?

Лето без ЧП и работа над ошибками. На неделе в Гомельской области сотрудники прокуратуры отправились с проверкой в детские лагеря, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это только на первый взгляд кажется, что в загородных здравницах ревизорам нечего делать. Отдых, особенно детский, – дело серьезное. Так что проверяющие заглянули и в меню столовых, и в распорядок дня отдыхающих, и трудовые книжки аниматоров. Что они там увидели и кому придется поработать на каникулах – в рейд отправилась Анна Корольчук. День накануне заезда смены – в оздоровительном лагере «Луч» идут последние приготовления. Завтра эти тихие коридоры наполнятся детским смехом. Корпуса готовы принять 132 ребенка. Финальные штрихи прямо сейчас: в комнатах застилают постель, на кухню завозят свежие продукты. Кажется, картинка идеального летнего отдыха готова. Но так ли все безупречно?

Александр Асадчий, старший помощник прокурора Гомельского района:

Поломка детского оборудования, в первую очередь лестница, по которой ребенок будет подниматься на возвышенность, то есть на горку. Сломана первая ступенька, и выпирает железный саморез. Безопасность детей – задача государственной важности. Поэтому в лагерь приезжает прокурорский надзор. Внезапная проверка выявляет: территория к приему отдыхающих, увы, готова не полностью. Стоит ребенку включить привычную скорость, и травмы не избежать.

Александр Асадчий:

Пешеходная дорожка не имеет ровного покрытия, что является нарушением. Попадая ногой в этот провал земли, он может споткнуться, подвернуть ногу, причинить себе тяжкие телесные повреждения. И про что мы не можем не сказать – это железные штыри. Если мы посмотрим, здесь буквально расстояние метр. Если провести маленькое следствие: ребенок спотыкается, выставляет вперед руки, чтобы предотвратить повреждение лица и головы, как и любой человек, который не хотел бы получить травмы, скорее всего, он упадет на эти штыри. В Беларуси продолжается масштабная республиканская акция «Безопасные каникулы».