Формула «5 на 5»: все подробности обмена разведчиками на белорусско-польской границе

На границе Беларуси и Польши прошел обмен задержанными по формуле «пять на пять». Среди возвращенных на Родину – граждане нашей страны, России и других государств СНГ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это событие стало кульминацией сложных и длительных переговоров между нашим КГБ и Агентством разведки Польши, которые осуществлялись по прямому поручению Александра Лукашенко.

Туск развил в погранпереходе такую медийную активность, что можно было поверить, что премьер – один из организаторов состоявшегося мероприятия. Но увы, он к этому не имеет никакого отношения. Туска резко осадил Джона Коула. Спецпосланник Трампа заявил, что переговоры с Беларусью вели США. Ничего удивительно. Но для нас важнее, что Минск еще раз показал, что даже самые сложные вопросы можно решать за столом переговоров. Мы к этому готовы. Впрочем, как всегда. Как проходила подготовка? За что США благодарили Лукашенко? Кто пытается примазаться к чужим заслугам? Разбирался наш обозреватель Евгений Пустовой.

365 суток, семь государств – основные вводные формулы «пять на пять». Причем все это делалось в условиях строжайшей секретности. Финалом договоренностей стала непосредственно процедура обмена. И самое подходящее место – Беловежская пуща. В локациях тихой заставы – «Переров – Беловежа». Даже автомобили представительского класса без номеров. До последней минуты повышенные меры предосторожности, чтобы ничего не помешало историческому обмену. Но вовсе не наличие подходящего укромного места стало причиной самого активного участия в этом сложном и филигранном деле Беларуси, а именно миролюбивая политика властей нашей страны. Евразийская конференция по безопасности, рекордный марафон белорусско-американских встреч (впервые в истории дипломатии наших государств). Прагматичная позиция Минска – можно договариваться.

Александр Тарасевич, заместитель начальника следственного управления КГБ:

Декларируемый Президентом Республики Беларусь принцип решения всех вопросов мирным, дипломатическим путем, путем поиска компромиссов, всегда приводит к положительному результату, который в конечном итоге выгоден для всех сторон – подробнее.

После неудавшейся попытки уничтожения белорусской модели развития при активном участии западных спецслужб и агрессивной риторики и действий Варшавы не могло бы быть и речи о каких-либо контактах. Александр Лукашенко выбрал другой путь – прагматичных и мудрых решений. Этот инструмент политического управления досягаем только самым сильным лидерам. Это не перезагрузка и не большая сделка, это просто репетиция. Без мудрой дипломатии Минска, международного авторитета белорусского Президента, смелой и открытой поддержки Трампа против европейского мейнстрима этого обмена могло бы не состояться. Нравится ли Дональд Брюсселю или нет – понятно, что США влияет и на поведении Варшавы и вообще на европейский континент.

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:

Впервые между Беларусью и Польшей отработана процедура обмена. Поскольку она отработана со всеми согласованиями, деталями, то этой процедуре, возможно, будут следовать и в будущем. За этим первым обменом, который готовился почти год, могут последовать в каком-то отдаленном будущем и другие подобного рода операции. Они будут проходить уже гораздо быстрее, потому что протокол взаимодействия сторон при организации обмена уже отработан. Обмен шпионами или разведчиками, с какой стороны посмотреть, – тоже элемент битвы спецслужб. У них есть свой «кодекс чести». Инсайды свидетельствуют, что и британские СМИ уважительно относятся к белорусскому КГБ. Но при всей разведывательной дипломатии выводы следующие: именно благодарю Минску на Родину вернулись не только наши герои разведчики, но и жители других стран СНГ. Владимир Путин уже поблагодарил Александра Лукашенко. Беларусь и Польша обменялись задержанными. Подробности громкой операции спецслужб

Этот обмен – признание того, что против нашей страны реально ведется активная разведывательная деятельность. Мы передали пять польских визави, которые действовали именно на территории нашей страны, а сопредельная сторона – пять человек, которые представляют интересы разных стран. Например, среди них видный российский ученый Александр Бутягин – подробнее. Он больше похож на заложника, чем на разведчика. Соседи поляков поступали так же еще в середине 20 века, воюя с белорусскими партизанами. Что касается Нины Поповой, жены офицера российской разведки, теперь и это грех в Европе. Так это вообще нарушение «кодекса чести» – негласного правила спецслужб: не трогать родных людей разведчиков. Ну не гестапо же.

Алексей Захаров, генерал-майор, ветеран контрразведки КГБ Беларуси:

В спецслужбах существует незыблемое и неписанное правило: в собственных интересах членов семей мы никогда не используем. Здесь все планки, все ограничения были сломлены. Это, наверное, веление нынешнего времени, когда мир живет по каким-то иным правилам. Мораль, которая присутствует даже в боях без правил, все меньше сейчас учитывается с учетом того, что мир стремительно изменяется и движется к какому-то мракобесию. КГБ Беларуси: операция по обмену задержанными лицами прошла блестяще.