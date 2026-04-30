Александр Бутягин рассказал об условиях в Польском СИЗО

Российский археолог и историк Александр Бутягин, участвовавший в обмене по формуле «пять на пять» 28 апреля на белорусско-польской границе, заявил, что, покинув территорию Польши, почувствовал себя в безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия-24».

Бутягина на территории Беларуси встретили цветами и сувенирами. Ученый назвал это «прекрасным событием», в которое он до сих пор до конца не верит. Также Александр Бутягин рассказал об условиях содержания в польском СИЗО.

Александр Бутягин, российский археолог и историк:

Достаточно спартанские, то есть, поскольку это следственный изолятор, вы не можете никак покидать камеру, потому что если уже начинается наказание, то ты можешь выходить в галерею. Никуда ты выходить не можешь. Кормежку тебе приносят прямо в камеру – выдают ее через дверь. Мытье в душе два раза в неделю по 10 минут, прогулка один раз в день от часа, иногда два бывало. И так без изменений каждый день.

Напомним, операция по обмену задержанными лицами по формуле «пять на пять» прошла 28 апреля на государственной границе между белорусской и польской сторонами. Это стало кульминацией сложного и длительного переговорного процесса между КГБ Беларуси и Агентством разведки Польши, который осуществлялся по прямому поручению Президента Беларуси.