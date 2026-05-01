Почему безопасность стран НАТО остается во многом зависимой от США? Мнение Алены Дзиодзиной

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Международные отношения – сам по себе вопрос сложный: разные люди, культуры, уникальный для каждой страны социально-экономический уровень. Отличия так же наблюдаются и по уровню субъектности государств. Что позволяет, например, быть способным отстаивать свою точку зрения и интересы на международном ландшафте. В этом смысле крупные объединения стран имеют как свои преимущества, так и определенные недостатки. Например, Европейский союз и альянс НАТО в потенциале могут быть как надежной гарантией безопасности, стабильности и экономического развития, так и становиться площадкой для политического неравенства, давления и источником напряжения в странах-союзниках. Решающим фактором будет то, найдут ли представители стран общие конструктивные цели и на каких базисных принципах будут построены отношения. И первым характерным психологическим вызовом выступает то, что каждое из государств-союзников обладает разной мощностью и ресурсами. И политики более сильных в потенциале стран могут пытаться подавлять и доминировать в отношении тех, кого сочтут более слабыми.