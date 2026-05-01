Почему безопасность стран НАТО остается во многом зависимой от США? Мнение Алены Дзиодзиной

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Международные отношения – сам по себе вопрос сложный: разные люди, культуры, уникальный для каждой страны социально-экономический уровень. Отличия так же наблюдаются и по уровню субъектности государств. Что позволяет, например, быть способным отстаивать свою точку зрения и интересы на международном ландшафте. В этом смысле крупные объединения стран имеют как свои преимущества, так и определенные недостатки. Например, Европейский союз и альянс НАТО в потенциале могут быть как надежной гарантией безопасности, стабильности и экономического развития, так и становиться площадкой для политического неравенства, давления и источником напряжения в странах-союзниках.
Решающим фактором будет то, найдут ли представители стран общие конструктивные цели и на каких базисных принципах будут построены отношения. И первым характерным психологическим вызовом выступает то, что каждое из государств-союзников обладает разной мощностью и ресурсами. И политики более сильных в потенциале стран могут пытаться подавлять и доминировать в отношении тех, кого сочтут более слабыми.
Алена Дзиодзина:
К примеру, не секрет, что на военный ресурс Североатлантического альянса больше всех финансирования поступает из США. И если сравнивать уровень денежных вливаний, что поступает из Штатов на военные нужды НАТО, то этот вклад выше, чем даже общий со стороны всех остальных союзников вместе взятых.
Этот нюанс, как правило позволял именно Вашингтону задавать политический тон в Европе. И независимо от того, нравилось это кому-либо из европейских союзников, приходилось играть в соответствии с американскими правилами. И даже сейчас, хоть и может показаться, что Евросоюз становиться более субъектным в рамках Североатлантического альянса, не помогая Трампу, страны-участники неизбежно упираются в то, что без США их военный ресурс не достаточен, чтобы диктовать условия. В то время, как США все же продолжают формировать свои правила на политическом ландшафте Европы. И сколько бы не возмущались такие европейский лидеры, как Германия или Франция, в сравнении с США они остаются слабее. Поскольку фактически уровень безопасности в странах альянса все еще напрямую зависит от инвестиций Штатов на оборону.
В чем заключается политический парадокс современности? Мнение психолога.