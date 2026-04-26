Спор фон дер Ляйен и Рютте – спектакль? Богодель о том, в чем был прав Лукашенко

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Ну вообще, 5 %, про которые мы говорим, – это все-таки деньги, которые должны в ближайшее время вложиться, как говорится, в вооружение стран Североатлантического альянса. Так потребовал Трамп, и давайте скажем, государства Евросоюза и государства НАТО с этим, в принципе, согласились. Ну те, которые входят в Североатлантический альянс, безусловно. Тем более что мы с вами вспомним и про 700 и 800 миллиардов евро, которые, с одной стороны, вкладывались в экономику Соединенных Штатов Америки, с другой стороны – это на различные проекты в системе вооружения внутри Евросоюз. Это то, что предложила Урсула фон дер Ляйен. Ну ничего подобного пока Рютте лично не предлагает, в отличие от Урсулы фон дер Ляйен, хотя и одни, и вторые работают на так называемого «папочку» в том числе. Что, знаете, все-таки подтверждает где-то согласие о том, что это какой-то спектакль.

Ведь смотрите: мне на ум сейчас, отношения этих 5 % и расходов Североатлантического альянса, приходят только слова главы нашего государства Александра Григорьевича Лукашенко, которые он произнес в декабре 2025 года на Совбезе Республики Беларусь. Он сказал, что капиталисты умеют считать деньги и просто так в обычные «железяки» вкладывать их не будут. Эти «железяки» в перспективе должны принести прибыль, дивиденды. Поэтому это и представляет сегодня наибольшую опасность для нас.

Опять-таки, о чем говорил Александр Григорьевич Лукашенко? Не верьте тому, что говорят, верьте тому, что написано. Открываем стратегию НАТО 2022 года, которая принята. Там мы четко обозначены противниками, четко обозначены врагами. И опять-таки возвращаясь к «Антанте 2.0» – сердечному союзу Лондона и Парижа. А ведь они планируют к 2030 году чем завершить? Нанесением стратегического поражения нам, России, читайте, и Беларуси в том числе. И опять вернемся к «Люблинскому треугольнику». О чем говорили эти три господина? Науседа, Зеленский и Навроцкий? Они говорили, что в следующий раз мы непременно собираемся, соберемся здесь вчетвером. Не двузначно кивая в сторону Беларуси.