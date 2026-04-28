Беларусь и Польша обменялись задержанными. Подробности громкой операции спецслужб

На белорусско-польской границе по прямому поручению Президента завершена многоэтапная операция по обмену задержанными по формуле «пять на пять». Александр Лукашенко не просто санкционировал процесс, он держал его на личном контроле: от первых переговоров до финальных договоренностей. Диалог длился почти год, в нем были задействованы спецслужбы семи государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ключевым стало не только взаимодействие между ведомствами, но и политическое решение на самом высоком уровне с учетом интересов безопасности и гуманитарного фактора. В результате 10 человек получили возможность вернуться домой. Среди них граждане Беларуси, России и других стран. Всем оказана необходимая помощь. Как проходила операция и какие решения принимались уже в финальной стадии? Репортаж с места событий.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Пункт пропуска «Переров» в самом сердце Беловежской пущи свою работу не возобновлял на протяжении нескольких последних лет. Как раз по инициативе польской стороны. Но для такого обмена пришелся как никогда кстати. Скрыто от глаз посторонних – идеальное место.

Только шум ветра и звуки подъезжающих автомобилей разрезают привычную тишину этого места. Авто без номеров и опознавательных знаков для замершего пешеходного пункта пропуска – картина из ряда вон. Кадры, как к настоящему шпионскому триллеру, но сценарий от жизни куда более интригующий.

Этот момент – кульминация напряженного годового переговорного процесса между КГБ Беларуси и Агентством разведки Польши. Обмен лиц в интересах спецслужб по формуле «пять на пять». До последней минуты повышенные меры предосторожности, чтобы ничего не могло сорвать договоренности. И момент, ради которого прикладывали столько усилий. На линии белорусско-польской границы белорусская сторона передает граждан Польши Томаша Бероза и монаха-кармелита Гжегожа Гавела, задержанного в Беларуси за шпионаж. Также в числе обмененных небезызвестный Андрей Почобут, отбывающий наказание за совершение ряда особо тяжких преступлений. С учетом личной просьбы к Президенту Беларуси его матери и Анжелики Борис глава государства поручил КГБ включить осужденного в этот обменный процесс.

Анжелика Борис, общественный деятель:

Я нахожусь в Беловежской пуще, сегодня была встреча с моим коллегой Анджеем Почобутом. Нам было прочитано решение Президента Республики Беларусь о том, что Анджей помилован по просьбе мамы Анджея и по моей. Анджей выехал в Польшу, но он в любое время может вернуться в Беларусь, у него нет ограничений. Мы очень рады этому, и я бы хотела поблагодарить Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко за то, что Анджей находится на свободе и может свободно вернуться в Беларусь.

Александр Тарасевич, заместитель начальника следственного управления КГБ:

На первоначальном этапе речь шла исключительно об интересах Республики Беларусь и Республики Польша. Но в мире все взаимосвязано, переплетено. В конечном итоге к процессу были подключены спецслужбы семи государств. Контакты поддерживались по отработанным каналам связи спецслужб по всему миру. Комитет государственной безопасности активно взаимодействовал с союзниками по ОДКБ. При этом хотелось бы отметить высокую роль сотрудников и руководителей Федеральной службы безопасности России, с которыми мы на высоком профессиональном уровне на самых сложных этапах проводили совместные мероприятия.

Среди освобожденных и видный российский ученый Александр Бутягин. Он больше 20 лет занимался археологическими раскопки в Крыму, работал по разрешению украинских властей. Продолжил исследования и после 2014 года, но теперь уже был обвинен Украиной в уничтожении культурного наследия. В Европу видный археолог отправился в лекционный тур и был задержан по дороге на Балканы. Больше 4 месяцев его продержали в тюрьме и вот сегодня под Брестом он тоже перешагнул границу Союзного государства.

– Разрешите мне от лица Президента Республики Беларусь и всего белорусского народа поздравить вас с освобождением. Мы рады видеть вас на нашей белорусской земле. Самый страшный и сложный этап для вас закончен. Вы на свободе. Поэтому примите от всех нас эти сувениры. Большое спасибо. Скажите, как ваши ощущения?

– Мне еще трудно их передать, еще в это не верится. Я очень благодарен Беларуси за то, что это произошло. И это прекрасно. Возвращение на Родину – это итог многомесячных переговоров между спецслужбами, которые велись по прямому поручению главы государства еще с осени прошлого года.

Примечательно, что именно тогда, в октябре, Президент обозначил принципиальную позицию Минска: Беларусь всегда открыта к диалогу без нагнетания ситуации и готова искать компромиссы, даже в таких чувствительных вопросах, как судьбы лиц, осужденных за шпионаж. Те заявления стали фактическим анонсом сегодняшних событий. Лукашенко рассказал о сотрудничестве с польскими спецслужбами.

Мы благодарим Польшу, Молдову и Румынию за их неоценимую поддержку, а также Президента Лукашенко за готовность к конструктивному взаимодействию с Соединенными Штатами. Операция стала ярким примером эффективной международной дипломатии. Западные партнеры это признают. Специальный посланник Президента США по Беларуси Джон Коул поблагодарил Александра Лукашенко за конструктивное взаимодействие. Гуманитарный фактор оказался сильнее политических разногласий, а наш Президент в очередной раз доказал, что Беларусь всегда открыта для диалога, особенно когда на кону человеческие жизни. Не скрывая радости, на белорусской стороне встречали наших разведчиков. Домой вернулись Александр Балан и Владислав Надейко.

Свобода – это, конечно, самое большое, что может быть в жизни человека. И огромное спасибо Беларуси, народу Беларуси и Президенту страны за протянутую руку.

Особый жест уважения ко всем участникам обмена – цветы и подарки от имени Президента. Также им будет оказана высококвалифицированная медицинская помощь и всесторонняя поддержка. Александр Тарасевич:

Президентом Республики Беларусь дано поручение председателю Комитета государственной безопасности оказать максимальную помощь нашим разведчикам, которые, рискуя собственной жизнью, здоровьем, стойко и мужественно выполняли свой долг во имя Отечества. На этом пока все комментарии. Возможно, в будущем мы сможем осветить дополнительные детали произошедших сегодня событий. Президентом даны конкретные поручения председателю КГБ оказать всю необходимую помощь гражданам, освобожденным в результате обмена, проявившим высокий профессионализм, стойкость и мужество при выполнении задач в интересах государства. Вопрос взят белорусским лидером на личный контроль.