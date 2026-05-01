КГБ Беларуси: операция по обмену задержанными лицами прошла блестяще

Речь идет о недавнем обмене задержанными лицами. И это касается не только сотрудников Комитета госбезопасности, но и всех белорусских граждан, оказавшихся в сложной ситуации за границей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трудолюбивые, ответственные и неравнодушные белорусы – вот главный ресурс. И государство всегда готово прийти на помощь и подставить плечо тем, кто трудится во благо страны, выполняя свой профессиональный долг.

Операция стала ярким примером эффективной международной дипломатии. И западные партнеры это признают. Гуманитарный фактор оказался сильнее политических разногласий. А наш Президент в очередной раз доказал: Беларусь всегда открыта для диалога, особенно когда на кону – человеческие жизни.

Алексей Захаров, генерал-майор, ветеран контрразведки КГБ Беларуси:

Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб известна еще с незапамятных времен и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами. Носили они узкоспециальный характер.

Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически семь специальных служб различных государств мира имели свой интерес по этому обмену.

Мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб. И прошла на высоком профессиональном уровне.

Напомним, операция по обмену задержанными лицами по формуле «пять на пять» прошла 28 апреля на государственной границе между белорусской и польской сторонами. Это стало кульминацией сложного и длительного переговорного процесса между КГБ Беларуси и Агентством разведки Польши, который осуществлялся по прямому поручению Президента Беларуси.