Важные новости поступают в эти минуты с белорусско-польской границы. Здесь проведена операция по обмену задержанными лицами по формуле «пять на пять». Это кульминация сложных и длительных переговоров между КГБ Беларуси и Агентством разведки Польши организованных по прямому поручению Президента Беларуси.

По словам участников обмена, переговоры начались еще в сентябре 2025 года. Отправной точкой послужило обращение к Президенту отдельных лидеров дружественных нам стран. Александр Лукашенко отдал соответствующие поручения КГБ и лично участвовал в обсуждении деталей обмена в ходе двусторонних контактов с союзниками. В итоге в процессе участвовали спецорганы семи государств. Благодаря взвешенной позиции и нацеленности сторон на поиск взаимовыгодных решений, удалось преодолеть разногласия и достичь положительного результата.

В итоге операции 10 человек из разных стран освобождены и получили возможность воссоединиться с семьями. Среди них в том числе белорусы, выполнявшие особо важные задания в интересах обеспечения национальной безопасности и обороноспособности страны. Они проявили высокий профессионализм, стойкость и мужество при выполнении задач в интересах государства.

Судьба этих людей на особом контроле у Президента. Александром Лукашенко даны поручения председателю КГБ оказать освобожденным всю необходимую помощь. Этот вопрос взят белорусским лидером на личный контроль.