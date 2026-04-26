Евгений Семибратов, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов:

Первые, кто угрожает Союзному государству, общим интересам России и Беларуси, это те страны, которые примыкают непосредственно к нам. А это Польша, Прибалтика, Румыния. Европейский союз когда ставил ставку на Петера Мадьяра, вероятно, и Венгрию хотел в этом списке увидеть, но, как говорится, что-то пошло не по плану. Поэтому гаитизация нашего восточного европейского региона – вот главная задача. И мы не должны забывать про те страны, которые находятся между Германией и нами.