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Кто в первую очередь угрожает суверенитету Союзного государства? Эксперт назвал страны

26 апреля 2026 19:25
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Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Кто в первую очередь угрожает суверенитету Союзного государства? Эксперт назвал страны-2

Евгений Семибратов, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов:
Первые, кто угрожает Союзному государству, общим интересам России и Беларуси, это те страны, которые примыкают непосредственно к нам. А это Польша, Прибалтика, Румыния. Европейский союз когда ставил ставку на Петера Мадьяра, вероятно, и Венгрию хотел в этом списке увидеть, но, как говорится, что-то пошло не по плану. Поэтому гаитизация нашего восточного европейского региона – вот главная задача. И мы не должны забывать про те страны, которые находятся между Германией и нами.

# Международная политика # Евгений Семибратов

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