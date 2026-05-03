Как Евросоюз убеждает своих жителей отдавать деньги Украине? Ответил эксперт

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.
Николай Пархитько, кандидат исторических наук, доцент РУДН и Финансового университета при Правительстве РФ:
Сам факт того, что эти инъекции систематически повторяются, привел к тому, что в Евросоюзе был выработан очень интересный алгоритм. Как действительно убедить европейцев в том, что налогоплательщики должны отдать свои деньги Украине, при этом никого не спросив.
Дело в том, что Евросоюз выработал такую методологию, как синдикация. Очень интересное финансовое понятие. То есть, по сути дела, если простыми словами это объяснять, это выпуск долговых бумаг по аналогии с Соединенными Штатами Америки. Надо признать, что Евросоюз этим не грешил до пандемии ковида. После пандемии были первые эксперименты, и вот сейчас они разворачивают эту методологию на полную катушку.
Некие инвесторы вкладывают свои деньги не в Киев напрямую, они вкладывают свои деньги в долговые обязательства Брюсселя. Но это инвесторы-то европейские, это инвесторы, которые деньги откуда берут? Из карманов налогоплательщиков. То есть получается как? Что простого жителя Евросоюза никто не спрашивает: ты готов деньги давать или не готов. Его не спрашивают. Ему говорят, вот есть интересная кредитная история, можно туда.
Белеченко: поддержка Украины – долговременная стратегия ЕС, направленная на противостояние России и Китаю