30 апреля пришли обнадеживающие новости. Ну, или, дающие хоть малость веры в то, что наши западные соседи все же услышали белорусскую сторону. Так, Литва и Польша заявили о планах обсудить повышение уровня диалога с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам премьер-министра Литвы Инги Ругинене, эту тему вынесут на обсуждение во время встречи глав правительств двух стран в июне. Ругенине назвала катализатором процесса недавний обмен по формуле «5 на 5» между Беларусью и Польшей. Однако литовский премьер заявила, что Вильнюс не намерен разговаривать с Минском без выполнения дополнительных предварительных условий.