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Литва и Польша заявили о планах обсудить повышение уровня диалога с Беларусью

30 апреля 2026 17:10
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30 апреля пришли обнадеживающие новости. Ну, или, дающие хоть малость веры в то, что наши западные соседи все же услышали белорусскую сторону. Так, Литва и Польша заявили о планах обсудить повышение уровня диалога с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам премьер-министра Литвы Инги Ругинене, эту тему вынесут на обсуждение во время встречи глав правительств двух стран в июне. Ругенине назвала катализатором процесса недавний обмен по формуле «5 на 5» между Беларусью и Польшей. Однако литовский премьер заявила, что Вильнюс не намерен разговаривать с Минском без выполнения дополнительных предварительных условий.

Литва и Польша заявили о планах обсудить повышение уровня диалога с Беларусью-2

Напомним, отношения Литвы и Беларуси находятся в замороженном состоянии по инициативе Вильнюса. При этом Минск неоднократно призывал к диалогу. Ранее белорусский МИД подтвердил готовность к конструктивному взаимодействию и ожидает реальных шагов от литовской стороны.

# Новости Польши # Новости Литвы

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