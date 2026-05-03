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Конгрессмен Лью: РФ и КНР может значительно повредить базы США

03 мая 2026 18:31
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Конгрессмен Лью: РФ и КНР может значительно повредить базы США-0

Конгрессмен Тед Лью заявил, что конфликт с Ираном выявил уязвимость США и необходимость пересмотра оборонной стратегии в отношении России и Китая. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, при масштабном противостоянии Вашингтон может столкнуться с нехваткой ресурсов.

Иран, в свою очередь, предложил план урегулирования из 14 пунктов, включая прекращение боевых действий и выплату репараций, а США пообещали его рассмотреть.

После взаимных ударов, начатых в феврале, стороны объявили о перемирии, однако переговоры результата не дали. При этом боевые действия не возобновлялись, но США ввели блокаду иранских портов, а посредники продолжают попытки организовать новый диалог.

Фото: pixabay

# Международная политика

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