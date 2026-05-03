Надеемся увидеть белорусский баскетбол за рубежом. Интервью с Сергеем Рутенко

«Горизонт» стал обладателем бронзовых наград. Среди болельщиков присутствовал и новый председатель федерации баскетбола Сергей Рутенко. Пользуясь случаем, программа «Спорттаймер» пригласила известного спортсмена и функционера в гости.

Юлия Силипицкая, ведущая:

Как вы себя чувствуете в баскетболе?

Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации баскетбола:

Прелестно. Хороший вид спорта, хорошая команда, действующая, действенная, я бы сказал, федерация. Только могу сказать спасибо Максиму Владимировичу Рыженкову за такую слаженную команду и хороший коллектив. Видно, как коллектив федерации переживает и прикладывает все усилия, чтобы прошло все на высоте.

Юлия Силипицкая:

Мы говорим о финальной женской игре. Женского гандбола не так много, как женского баскетбола. Определился чемпион, насколько было интересно?

Сергей Рутенко:

Хочется отметить высокую организацию в Лиде. На самом деле они постарались и планку не понизили, а может, даже где-то местами и повысили. Атмосфера была на высоте. Если не ошибаюсь по цифрам, по-моему, зал вмещает 700 человек, а было на матче, как мне сказали, 815 или 820.

Юлия Силипицкая:

Для такой маленькой Лиды это много. Кстати, и баскетбол сейчас туда зачастил, и хоккей с учетом хоккейной команды, и тайский бокс. Вообще Лида очень маленький город со спортивным стержнем.

Сергей Рутенко:

Они большие молодцы. На самом деле это хороший магнит, и чтобы люди приезжали. В городе есть что посмотреть.

Юлия Силипицкая:

Игра щекотала нервы?

Сергей Рутенко:

Много кто говорил, что «Минск» фаворит. Но «Олимпия» как раз показала, что они, на мой взгляд, абсолютно заслуженно победили. Первую игру они догоняли. Сравняли на последних секундах. Но в целом поздравляю гродненскую команду.