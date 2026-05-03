«Мечта руководителя» – Пархомчик рассказал о планах по возрождению судостроения в Беларуси

В Беларуси хотят вернуть судостроение и речной туризм. Брестская область ждет электросудно «Канарейка», чтобы возить туристов по Мухавцу и наладить производство аналогичных плавсредств в максимально быстрый срок, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Как готовятся к лету тревел-локации и всем ли по карману белорусский отдых – читайте здесь.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Мечта руководителя Брестской области, чтобы этот проект на Пинском судоремонтном заводе состоялся. И есть, конечно, много вариантов решения этой проблемы. Но главное, что сегодня данное предприятие все-таки принадлежит отраслевому министерству – Министерству транспорта. Мы провели переговоры с министром, и он согласен с нашими брестскими подходами о передаче данного предприятия в управление Брестской области. Это первый административный шаг, который хотели бы сделать. Чтобы управлять этим предприятием и принимать решения. Мой визит в Ленинград [Санкт-Петербург] буквально месяц назад. Мы прекратили выбор той компании, с которой можно было бы начать производство судов. Притом выбрали хорошую перспективную модель. Это экосудно, то есть работающее на аккумуляторных батареях. И для нашей природы, для полесской природы, думаю, это абсолютно правильный и грамотный вывод. У них кроме аккумуляторных батареек сейчас есть уже суда, которые будут работать на водородном топливе.

Петр Пархомчик:

Буквально на прошлой неделе большая делегация представителей данной компании была на Пинском судоремонтном заводе. Мы посмотрели все возможности. Впечатление неплохое. Напомню, что решение будет принимать наблюдательный совет данного общества. Мы подготовили все соответствующие документы, они туда направлены. В ближайшее время, наверное, неделя-полторы-две, они примут решение на создание или же какой-то другой метод работы с нами. Простой способ – мы получаем лицензию, конструкторскую техническую документацию и сами собираемся познавать этот мир, то есть двигаться в этот промышленный поход, создавая компетенции в области судостроения.