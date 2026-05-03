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Новости по тегу #КГБ Беларуси

Формула «5 на 5»: все подробности обмена разведчиками на белорусско-польской границе
03 мая 2026 17:25

Формула «5 на 5»: все подробности обмена разведчиками на белорусско-польской границе

КГБ Беларуси: операция по обмену задержанными лицами прошла блестяще
01 мая 2026 16:53

КГБ Беларуси: операция по обмену задержанными лицами прошла блестяще

Александр Бутягин рассказал об условиях в Польском СИЗО
30 апреля 2026 13:52

Александр Бутягин рассказал об условиях в Польском СИЗО

Беларусь и Польша обменялись задержанными. Подробности громкой операции спецслужб
28 апреля 2026 16:48

Беларусь и Польша обменялись задержанными. Подробности громкой операции спецслужб

КГБ Беларуси раскрыл подробности обмена задержанными по формуле «пять на пять»
28 апреля 2026 13:38

КГБ Беларуси раскрыл подробности обмена задержанными по формуле «пять на пять»

Вербовка или провокация? Очередной шпионский спектакль от Вильнюса – кому это выгодно
19 февраля 2026 17:16

Вербовка или провокация? Очередной шпионский спектакль от Вильнюса – кому это выгодно

Цинизм против ценностей. Шокирующие откровения «борцов за свободу» – слита секретная запись
12 февраля 2026 17:50

Цинизм против ценностей. Шокирующие откровения «борцов за свободу» – слита секретная запись

Ликвидирована крупная сеть радиошпионов! Протасевич рассказал эксклюзивные детали операции КГБ Беларуси
15 января 2026 17:39

Ликвидирована крупная сеть радиошпионов! Протасевич рассказал эксклюзивные детали операции КГБ Беларуси

Злоумышленники создали фейковые ресурсы КГБ Беларуси для сбора личных данных пользователей
30 декабря 2025 17:05

Злоумышленники создали фейковые ресурсы КГБ Беларуси для сбора личных данных пользователей

«Операция «Преемник». Тертель рассказал почему Литва нагнетает ситуацию с метеозондами
24 декабря 2025 17:30

«Операция «Преемник». Тертель рассказал почему Литва нагнетает ситуацию с метеозондами

Деградация международного права началась с обнуления так называемых Будапештских соглашений – Тертель
24 декабря 2025 17:14

Деградация международного права началась с обнуления так называемых Будапештских соглашений – Тертель

Тертель: подрывные центры, которые находятся в соседних с нами государствах, постепенно деградируют
24 декабря 2025 13:47

Тертель: подрывные центры, которые находятся в соседних с нами государствах, постепенно деградируют