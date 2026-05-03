Без мудрой дипломатии Минска, международного авторитета белорусского Президента, смелой и открытой поддержки Трампа против мейнстрима этого обмена не состоялось бы.
Беларусь всегда открыта для диалога.
Бутягина на территории Беларуси встретили цветами и сувенирами. Ученый назвал это «прекрасным событием», в которое он до сих пор до конца не верит.
Это стало кульминацией сложного и длительного переговорного процесса между КГБ Беларуси и Агентством разведки Польши.
Среди освобожденных граждан Беларуси – выполнявшие особо важные задания в интересах обеспечения национальной безопасности и обороноспособности нашего государства.
Мы разберем, как литовские власти используют тему внешней угрозы для внутренней консолидации и укрепления позиций. И почему эта история больше напоминает удобную информационную конструкцию, нежели убедительный набор фактов.
Внутренние конфликты, двойная игра и то, что обычно остается за кулисами. Кто на самом деле формирует повестку и какие ценности стоят за громкими лозунгами оппозиции.
Хобби или диверсия? Что скрывалось за антеннами на крышах и безобидным радиолюбительством?
Так мошенники пытаются побудить пользователей к обратной связи, распространять рекомендации об использовании якобы «безопасного» программного обеспечения или перехода по «проверенным» ссылкам.
«Ситуация накладывается на планы очень узкого круга лица политического истеблишмента в Литве».
«В 2020 году Лондоном принято решение абсолютно незаконное, фактически о конфискации наших ЗВР, которые в настоящее время оцениваются на сумму в полтора миллиарда долларов США».
Глава КГБ озвучил некоторые детали противостояния в битве разведок.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00