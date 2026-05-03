Итоги сезона хоккейной экстралиги подвели в Минске
На неделе торжественно подвели итоги сезона в экстралиге. 25 номинаций и столько же победителей. Правда, некоторые фамилии звучали не единожды. Самым маститым стал нападающий хоккейного клуба «Юность» Станислав Кучкин. А вот звания «Лучший тренер» удостоился Дмитрий Саяпин. Коуч привел «Металлург» к очередной победе.
Какие номинации сохранили интриги до последних секунд и кому пожал руку Егор Шарангович – в сюжете программы «Спорттаймер».
Красная дорожка, классическая музыка и парни в смокингах или с элементами дресс-кода. Хоккейный бомонд собирался неспешно, однако ярко. Главком «Металлурга» Дмитрий Саяпин, известные лица нашего «Динамо» Артем Каркоцкий, конечно, Дмитрий Басков, а также председатель федерации Александр Богданович. В этом сезоне его подопечные порадовали во всех направлениях.
Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:
В этом году мы побили рекорд по зрителям. Сегодня у нас 55 аншлагов. Команды до последнего матча не знали, кто выйдет в серию плей-офф, в плей-ин бились. Спортивная составляющая – самое важное, что у нас есть. И впервые за 18 лет провели «Матч звезд» 3х3 в Солигорске. Это было красиво, ярко.
25 номинаций, 63 лауреата. Среди тех, кто заранее знал, что получит заветную статуэтку, страж ворот «Юности» Никита Мытник. Голкипер стал самым надежным вратарем. Впрочем, это его вторая награда.
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