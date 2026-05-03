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Итоги сезона хоккейной экстралиги подвели в Минске

03 мая 2026 18:28
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На неделе торжественно подвели итоги сезона в экстралиге. 25 номинаций и столько же победителей. Правда, некоторые фамилии звучали не единожды. Самым маститым стал нападающий хоккейного клуба «Юность» Станислав Кучкин. А вот звания «Лучший тренер» удостоился Дмитрий Саяпин. Коуч привел «Металлург» к очередной победе. 

Какие номинации сохранили интриги до последних секунд и кому пожал руку Егор Шарангович – в сюжете программы «Спорттаймер».

Итоги сезона хоккейной экстралиги подвели в Минске-2

Красная дорожка, классическая музыка и парни в смокингах или с элементами дресс-кода. Хоккейный бомонд собирался неспешно, однако ярко. Главком «Металлурга» Дмитрий Саяпин, известные лица нашего «Динамо» Артем Каркоцкий, конечно, Дмитрий Басков, а также председатель федерации Александр Богданович. В этом сезоне его подопечные порадовали во всех направлениях.

Итоги сезона хоккейной экстралиги подвели в Минске-4

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси: 
В этом году мы побили рекорд по зрителям. Сегодня у нас 55 аншлагов. Команды до последнего матча не знали, кто выйдет в серию плей-офф, в плей-ин бились. Спортивная составляющая – самое важное, что у нас есть. И впервые за 18 лет провели «Матч звезд» 3х3 в Солигорске. Это было красиво, ярко.

Итоги сезона хоккейной экстралиги подвели в Минске-6

25 номинаций, 63 лауреата. Среди тех, кто заранее знал, что получит заветную статуэтку, страж ворот «Юности» Никита Мытник. Голкипер стал самым надежным вратарем. Впрочем, это его вторая награда.

Подробнее в видео.

# Хоккей Беларуси

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