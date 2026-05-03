Белеченко: поддержка Украины – долговременная стратегия ЕС, направленная на противостояние России и Китаю

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Никита Белеченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:

Поддержка Украины – это долговременная стратегия Европейского союза. И она направлена не на двусторонние отношения, а прежде всего на противостояние с крупными державами. Это Россия и Китай. Это истребление всего русского, что есть в Украине, путем изменения политического строя. Соответственно, они вложили достаточно большую сумму денег, так называемую инвестицию в русофобию.

Она продолжается не 10 лет. Началась с момента обретения Украиной независимости и тем самым противостояния с пророссийскими силами, которые там присутствуют. Начиная с 2014 года, это все усилилось. Теперь мы видим, что в принципе Украине действительно надо вталкивать и вбивать в население, в общество ЕС, что эта поддержка приносит ощутимые результаты.

На самом деле действительно это оптический обман, потому что в Украине достаточно большое количество денег подвергается коррупции, достаточно большое количество денег присваивается, и в перспективе вообще нет ожидаемого результата, что они вернутся.