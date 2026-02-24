Ирина Шиманович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Турции

Ирина Шиманович вышла во второй круг турнира категории 125 в Анталье, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Отметим, наша теннисистка не справилась с квалификацией, но попала в основную сетку как «лаки-лузер» и своим шансом воспользовалась!

Сегодня, в поединке 1/16 финала белоруска, занимающая 159-е место в мировом рейтинге, обыграла 215-ю ракетку планеты – Лауру Пигосси из Бразилии. Несмотря на весомое преимущество в топе первый сет прошёл под полным контролем соперницы, она забрала его под ноль. Во второй партии соотечественница взяла уверенный реванш, а закрепила успех в третьем игровом отрезке. Как итог победа с результатом – 0:6; 6:1; 6:3. Девушки провели на корте без малого два с половиной часа. Следующая оппонентка Шиманович на турнире в Турции определится завтра.