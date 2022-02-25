Глава ЛНР: подразделения народной милиции движутся вперёд, освобождая наши территории

Ольга Скабеева, ведущая ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1»: На прямой связи одновременно главы двух признанных независимых республик. Леонид Иванович Пасечник, глава ЛНР, я вас приветствую, и Денис Владимирович Пушилин, глава ДНР, выходят в прямой эфир. Бесконечно вас приветствую. Леонид Иванович, что у вас? Что на фронте? Есть ли раненые? Что происходит в жилых кварталах? Насколько ожесточенно сопротивляется противник?

Леонид Пасечник, глава Луганской Народной Республики:

Добрый день, Ольга. У нас ситуация так же, как и у Донецкой Народной Республики, на фронте достаточно напряженная. За 8 лет противник, безусловно, подготовил очень серьезную, глубоко эшелонированную оборону, вкопался в землю, закрылся бетоном. Подготовленные достаточно серьезные огневые точки на преобладающих высотах, подготовленные скрытые огневые точки и так далее. Все это, конечно, осложняет наше продвижение вперед. Кроме этого, противник использует тактику ведения боя в населенных пунктах. Заходят в жилые дома, из жилых квартир, где проживает мирное население ведут прицельный огонь по военнослужащим народной милиции, на крышах жилых домов располагают крупнокалиберные пулеметы, минометы и так далее. Что, безусловно, осложняет нам наши действия. Но несмотря на все эти сложности, подразделения народной милиции выполняют свою задачу, движутся вперед, освобождая наши территории. Так же, как и в Донецкой Народной Республике, нами проводится работа по склонению военнослужащих Украины сложить оружие, не оказывать сопротивление. Это будет одним из факторов, который будет учтен при амнистии. Они будут иметь возможность убыть домой. Они будут иметь возможность спокойно жить. А нам это позволит минимизировать потери как среди военнослужащих армии Украины и иных вооруженных формирований Украины, так и военнослужащих Луганской народной милиции, так и среди мирного наслоения.

Ольга Скабеева:

Леонид Иванович, есть ли у вас понимание, когда вы выйдете на административные границы Луганской Народной Республики?

Леонид Пасечник:

Я уверен, что это понимание есть у командования народной милиции Луганской Народной Республики, но в целях успешного проведения этой операции, я, с вашего позволения, не буду озвучивать эти даты. Безусловно, нам хочется это сделать как можно быстрее, но, я еще раз повторяюсь, наша основная задача – минимизировать потери как среди военных, так и среди мирных жителей.

Ольга Скабеева:

Оказывает ли Российская Федерация военную помощь, Леонид Иванович? Как выглядит эта помощь?

Леонид Пасечник:

Я тоже понимаю, что Российская Федерация оказывает нам помощь в огневой поддержке. На сегодня боевые действия, которые происходят на нашей территории, и те наступательные действия, которые осуществляются, выполняются непосредственно военнослужащими народной милиции Луганской Народной Республики.

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