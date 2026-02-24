Еще один шанс закрепиться в сильнейшей лиге мира! Белорусский вратарь Никита Толопило вызван из АХЛ в «Ванкувер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Основной голкипер команды Кевин Ланкинен, который выступал на Олимпийских играх, не успевает вернуться в распоряжение клуба. В текущем сезоне НХЛ земляк провел 9 матчей, одержал три победы при коэффициенте надежности 3,04, а проценте отраженных бросков составляет – 91. Первый матч после паузы «Ванкувер» проведет ранним утром 26 февраля по минскому времени против «Виннипега».