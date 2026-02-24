Инновационное производство! Минский городской технопарк осваивает новые площадки

Совершенствуется и расширяет свои площади Минский технопарк! Локация на Партизанском проспекте теперь работает в полную мощь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Трансформация индустриального наследия «МотоВелоЗавода» началась 5 лет назад. Тогда цеха перенастроили на инновационный лад. Весь цикл реконструкции стал градостроительным рывком для Минска. Более 27 гектаров и 22 здания образовали единый индустриальный кластер технопарка. Сейчас в нем 40 резидентов. Льготная аренда, налоговые преференции, кооперационные связи: такой бизнес-климат в плюс к развитию инновационных идей. Параллельно идет строительство и новой площадки по улице Центральной.

Виктор Муравицкий, специалист Минского городского технопарка:

На данной площадке у нас 5 зданий в работе, 3 здания – это реконструкция, 2 здания – это новое строительство. Можно констатировать, что наши строители идут с опережением графика. На данный момент выполняются монолитные работы, а также сборно-железобетонные. Как можно видеть, монолитные работы на 80 % уже в стадии завершения. Здесь мы строим производственные помещения боксового типа, которые будут снабжены всеми необходимыми коммуникациями для того, чтобы наши резиденты могли заехать, разместить свое оборудование и выпускать инновационную продукцию.

В перспективе – освоение и участка по улице Казинца. В 2025 году резиденты Минского технопарка суммарно выпустили продукции более чем на 600 миллионов рублей.