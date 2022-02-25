Глава ДНР: «Ситуация остаётся напряжённой, тем не менее контрнаступление продолжается»

Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики:

Ситуация остается напряженной, тем не менее контрнаступление продолжается, наши подразделения продвигаются вперед. Продвигаются где-то в очень сложных условиях, слишком много заминированных площадей. На отдельных участках подразделения вооруженных формирований Украины, которые подкреплены националистами, упираются достаточно ожесточенно. Но, что самое страшное на данный момент, это то, что, огрызаясь, они обстреливают гражданские кварталы, гражданское население. Мы видели сейчас Горловку, слышали, что там произошло: погибли 2 женщины, 1 ранена. У одной из женщин ребенок 11 лет, который находился дома с бабушкой. Накануне победы это действительно страшно. Безусловно, о ребенке мы позаботимся, но никто ему не вернет его мать. Что касается других обстрелов, по одному из центральных районов Донецка, по спасательному центру, я подчеркиваю, МЧС, тоже был совершен обстрел. В данном случае все остались живы, не ранены, но по счастливой случайности. В целом военная операция продолжается, часть подразделений, где нет рядом националистов, они сдаются в плен. Мы призываем как можно больше, чтобы сложили оружие – и для них тогда война закончится. Они дают подписки, что не будут продолжать участвовать в ведении боевых действий. После этого, по сути, для них война заканчивается. Как только мы завершим боевые действия, они смогут вернуться к своим семьям, живыми и здоровыми, что тоже является важным. Поэтому сейчас в самое ближайшее время мы увидим большое количество вменяемых людей из числа нашего противника, которые просто сложат оружие. Мы очень на это рассчитываем.

Ольга Скабеева:

Денис Владимирович, вам не могу не задать этот вопрос. Есть ли конкретика по датам, когда завершится эта операция? Когда выйдете на административные границы? Тяжело идет наступление?