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Баскетболисты «Гродно-93» обыграли витебский «Рубон» в чемпионате Беларуси

24 февраля 2026 17:33
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Баскетболисты «Гродно-93» укрепили лидерство в мужском чемпионате Беларуси. Действующие обладатели трофея на домашней площадке принимали витебский «Рубон», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева со старта противостояния громко заявили о своих амбициях на успех. Они полностью контролировали ход встречи и к большому перерыву обеспечили себе комфортное преимущество в 12 очков. После возобновления игры сценарий развития событий не изменился. Команда Дмитрия Кузьмина наращивала перевес и, несмотря на мощный финишный рывок соперников, довела его до 23-х баллов. Как итог – убедительная победа с результатом – 99:76.

Таким образом, гродненская дружина увеличила отрыв от идущего вторым «Борисфена». В женском розыгрыше на первом месте в турнирной таблице закрепились баскетболистки «МИНСКА». «Олимпия» идет второй, замыкает тройку лидеров «Горизонт».

# Баскетбол

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