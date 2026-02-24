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Биатлонисты Кулак и Авсеенко стали чемпионами Беларуси в масс-стартах

24 февраля 2026 17:29
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Елена Кулак и Илья Авсеенко – победители масс-стартов Открытого чемпионата Беларуси по биатлону. Заключительные гонки домашнего турнира прошли 24 февраля в Раубичах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тему продолжит – Денис Пащеня. 

Биатлонисты Кулак и Авсеенко стали чемпионами Беларуси в масс-стартах-2

Первое дыхание весны и потепление не помешали проведению гонок, хоть и внесли свои коррективы. Открыли соревновательный день девушки. Лучший результат показала Елена Кулак, она со стопроцентным результатом прошла три огневых рубежа.

Биатлонисты Кулак и Авсеенко стали чемпионами Беларуси в масс-стартах-4

Осечка произошла лишь на последнем, там представительница Минской области допустила 2 промаха. Но даже это не помешало Елене финишировать первой. Отрыв от ближайшей преследовательницы Анны Солы составил более 30 секунд.

Биатлонисты Кулак и Авсеенко стали чемпионами Беларуси в масс-стартах-6

Елена Кулак, победитель масс-старта открытого чемпионата Беларуси по биатлону:
Любому биатлонисту обидно, когда на последнем рубеже ты допускаешь ошибки, а до этого стрелял чисто. Так, в целом очень сегодня тяжелая гонка. Анна Сола стреляла в ноль, я думала она меня сейчас догонит. Я думаю, что она мне поддалась и не догоняла меня. Мне на последнем подъеме сказали 28 секунд и я докатывала.

Биатлонисты Кулак и Авсеенко стали чемпионами Беларуси в масс-стартах-8

Днем ранее в спринте Анна Сола праздновала победу, но сегодня не задалась стрельба. Семь патронов миом цели. Тем не менее биатлонистка традиционно показала хорошую скорость на лыжне и этого хватило, чтобы вновь подняться на пьедестал. 

Биатлонисты Кулак и Авсеенко стали чемпионами Беларуси в масс-стартах-10

Анна Сола, серебряный призер масс-старта открытого Чемпионата Беларуси по биатлону:
Сегодня, конечно, все пошло не по плану с первого рубежа. Всю группу стянуло влево, скорее всего из-за того, что большая влажность и флажки не двигались. По сути я не увидела по флажкам, что ветер поменялся. 

Даже если бы мы вышли вместе, я думаю, что мы бы доехали до финиша рядом. Я бы уступила ей эту награду. Вчера нам перепутали медали и она была с золотой медалью. Я видела как у нее глаза горят. К сожалению, сегодня не мой день на 100 %.

Биатлонисты Кулак и Авсеенко стали чемпионами Беларуси в масс-стартах-12

Тройку сильнейших замкнула уроженка Витебска Виктория Шашкова. У мужчин с хорошим преимуществом победу праздновал Илья Авсеенко. Он почти на минуту опередил серебряного медалиста Никиту Лобастова. Бронзовым призером чемпионата Беларуси стал Александр Голяк.

# Биатлон # Спортивные соревнования # Анна Сола # Илья Авсеенко

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